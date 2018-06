Toyota Aygo | la prova de Il Fatto it – Il restyling porta più sicurezza e tecnologia

Toyota Finanziamenti 2018 : tassi e richiesta di finanziamento per Yaris - Auris e AYGO : Vi siete finalmente decisi ad affrontare la spesa per una una macchina nuova, magari per una splendida Toyota? Quello dell’acquisto dell’auto è sempre un momento importante, è necessario ponderare bene la scelta perché una volta fatta, non si può certo tornare indietro. Ma non solo, si deve anche prestare una certa attenzione alle possibili prospettive di risparmio, che va detto, nel mondo Toyota certo non mancano. I possibili piani di ...