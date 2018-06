Torre del Greco | la mia campagna elettorale e il sospetto dei voti comprati

ilfattoquotidiano

: Amministrative, Fanpage filma scambio di cellulari davanti ai seggi di Torre del Greco: “Metti la x e fai la foto” - fattoquotidiano : Amministrative, Fanpage filma scambio di cellulari davanti ai seggi di Torre del Greco: “Metti la x e fai la foto” - fanpage : Torre del Greco, alle #elezioni soldi in cambio del voto: 'Fotografa la scheda' - BeppeSala : La Torre @Allianz è una rappresentazione molto fedele dello spirito di Milano: è un simbolo del coraggio e dello sp… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) È stata la mia primada candidato. Domenica avrei dovuto serenamente aspettare il risultato di un mese pieno di incontri, in cui ho provato ad affermare che anche in un Comune commissariato della Campania – con un ex sindaco finito sotto inchiesta per tangenti sui rifiuti – può essere possibile cambiare la politica, riprendendo la strada del coinvolgimento e della partecipazione. Anche a Qualiano, altro Comune campano, si andava al voto. Apprendo sui media di elezioni inquinate dalla compravendita di. Il mercimonio della democrazia per un compenso oscillante tra i 30 e i 50 euro. E penso che il voto ha perso dignità perché la politica è diventata sinonimo del più spregiudicato agire nell’interesse di pochi e non per il bene della collettività, ma anche perché gli elettori si sono adeguati a questo modo di fare politica senza opporre resistenza ...