Palermo Frosinone 0 1 LIVE / Grande occasione per NesTorovski : fuori di poco! : Palermo Frosinone 0 1 LIVE Marcatori: 4 p.t. Ciano , F, 22 p.t. Calcio d'angolo ben battuto da Coronado, Nestorovski si libera in area e colpisce di testa, nonostante una leggera trattenuta nei suoi ...

LIVE Palermo-Frosinone - Finale Serie B in DIRETTA : 0-0 - Dionisi e Paganini dal 1' per i ciociari - NesTorovski riferimento rosanero : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Palermo-Frosinone, Finale d’andata dei playoff di Serie B. Questa sera, al “Renzo Barbera” di Palermo, i rosanero ed i gialloazzurri si confronteranno in una sfida importante che varrà una fatta di “Serie A”. I siciliani reduci dal pareggio (1-1) e dal successo casalingo contro il Venezia di Pippo Inzaghi (dalla prossima stagione nuovo allenatore del Bologna) in ...

Toro - scherzo social Ansaldi-Iago Falque : ANSA, - TORINO, 13 GIU - Uno scherzo tra compagni di squadra, via Instagram, spaventa i tifosi del Torino. Protagonisti l'attaccante spagnolo, Iago Falque, e il laterale argentino Christian Ansaldi. ...

Che attesa al Toro per Bruno Peres! : TORINO - Dettagli, minimi, separano Bruno Peres dalla firma sul quadriennale che lo legherà al Torino . Il brasiliano è annunciato in città per dirimere con la dirigenza granata gli ultimi particolari ...

Palermo-Frosinone - Andata Finale Serie B : le probabili formazioni. Stellone ripropone NesTorovski. Ciofani non recupera : Vigilia dell’Andata della Finale dei playoff di Serie B tra Palermo e Frosinone. Erano le due favorite della vigilia e hanno tenuto fede alle previsioni. Ora, però, rimane un solo posto per la promozione in Serie A. Ad avere il vantaggio è il Frosinone, in quanto terzo classificato, che dispone di due risultati su tre nel doppio confronto. Il Palermo ha l’obbligo di sfruttare il fattore campo nella prima partita ma l’allenatore ...

NBA - Niente Raptors per Ettore Messina : è Nick Nurse il nuovo allenatore di Toronto : ... di una carriera che lo ha visto esibirsi in panchina fin dalla giovanissima età di 23 anni, guida tecnica del Grand View College , il più giovane di sempre nel mondo del college basketball USA, . ...

NBA - Ettore Messina è uno dei due finalisti per la panchina dei Toronto Raptors : I Toronto Raptors ancora non hanno deciso chi sarà il prossimo allenatore della franchigia canadese. Un bel grattacapo tenendo conto delle scadenze a brevissimo termine a cui dover far fronte: il ...

Incidente Stroll-Hartley/ Video Formula 1 : si “agganciano” e la Toro Rosso quasi decolla (Gp del Canada 2018) : Incidente Stroll-Hartley, Video Formula 1: errore o foratura per il pilota Williams? Il dubbio resta ma sta di fatto che il collega della Toro Rosso non sembra avere colpe (Gp del Canada)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:51:00 GMT)