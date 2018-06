Tornado nel Salernitano - le immagini da Marina di Camerota - : Paura per chi si trovava in spiaggia, ma nessun danno. Il fenomeno atmosferico si è diradato prima di toccare terra. Il maltempo durerà fino a sabato

Il Tornado spezza gli alberi e scoperchia la casa del vicino mentre lui filma tutto. La forza dei venti nel sud del Mississipi : Un ragazzo filma il sopraggiungere del tornado che si è abbattuto nel sud del Mississippi. Il tornado classificato in base alla scala Fujita come EF2, quindi con forte intensità e venti stimati fino a 185 km/h, ha travolto diversi centri abitati, lasciando alle sue spalle una scia di devastazione. Nelle immagini il vento piega gli alberi come fuscelli e riesce a scoperchiare il tetto di un’abitazione, spazzandolo via con furia devastante. Il ...