Torna Miss Livorno con la sua 28° edizione

Federer - missione erba : in campo a Stoccarda per Tornare numero 1 del mondo : Vacanze finite, Roger Federer torna in campo . Lo svizzero, che mancava dal circuto dal 24 marzo, giorno dell'uscita di scena al secondo turno del "1000" di Miami per mano dell'australiano Thanasi ...

Brescello sciolta per mafia Torna al voto : la lista che rischia di vincere attacca i tre commissari e tace sulla ‘ndrangheta : Domenica prossima, 10 giugno, si vota a Brescello a poco più di due anni dallo scioglimento per mafia del consiglio comunale. Siamo nel paesino di Peppone e Don Camillo, un rettangolo di bassa pianura circondato dai fiumi Enza e Po con 5500 abitanti e una forte presenza di immigrati, in particolare da Pakistan e Romania, che rappresentano più del 10% della popolazione. Cinque candidati con cinque liste diverse, ma nessun simbolo di partito, si ...

Clio Missione Mamme : la make-up artist più famosa d'Italia Torna su Real Time : In Clio Missione Mamme la famosa make-up artist andrà in soccorso di quelle Mamme che vogliono di nuovo riuscire a prendersi cura di loro stesse.

Vaticano e fotografia - l’arte Torna a essere su commissione. E non c’è niente di male : Michelangelo quando scolpì il Mosè o dipinse la Cappella sistina non lo fece perché “c’ho un progetto”, ma perché il Papa glielo chiese (Chiesa/chiese) in qualità di committente. l’arte è stata per secoli una questione di committenze e se non era per la Chiesa era per sovrani, nobili e alto borghesi. Potere e denaro. Anche i massimi maestri, per i quali noi oggi affolliamo i musei o facciamo code nelle mostre temporanee, erano artisti al ...

Sarah Scazzi - Ivano Russo incastrato da ex compagna?/ Delitto Avetrana - Michele Misseri Torna ad autoaccusarsi : Sarah Scazzi, nuova udienza del procedimento sul Delitto di Avetrana che vede imputato anche Ivano Russo: il giovane smentito dalla ex fidanzata Virginia Coppola. Ha mentito?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:57:00 GMT)

Giro di vite per rifugiati che Tornano al loro Paese - commissione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

IL COMMISSARIO LO GATTO - IRIS/ Lino Banfi Torna con un grande classico. Info streaming (oggi - 13 maggio 2018) : Il COMMISSARIO Lo GATTO, il film in onda su IRIS oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Isabella Russinova, alla regia Dino Risi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:35:00 GMT)

Missione Usa in NordCorea : tre prigionieri Tornano a casa : Il primo lavorava all'Università di Scienza e Tecnologia di Pyongyang , Pust, che si autodefinisce l'unico ateneo gestito da privati nella capitale NordCoreana, ed era detenuto dal maggio 2017. Kim ...

Chiara Ferragni e Fedez Tornano in Italia con Leone : missione matrimonio? : «Finalmente a casa, mi sei mancata Italia». Chiara Ferragni e Fedez sono atterrati a Milano, per la prima volta da genitori. Con loro anche il figlio Leone, che a 50 giorni ha affrontato la sua prima traversata oceanica: nato lo scorso 19 marzo, il piccolo ha trovato nella sua nuova cameretta una marea di giocattoli, palloncini, una carrozzina e tanti vestitini nuovi. Tutto ovviamente documentato da papà e mamma sulle loro pagine Instagram: ...

“Con i nostri figli…”. Max Biaggi - il rammarico di Eleonora Pedron. L’ex Miss Italia Torna sulla loro storia : “Ma c’ero io” : Max e Bianca. La decisione del primo e le lacrime della cantante. In mezzo lei, Eleonora Pedron la ex compagna del centauro quattro volte campione del mondo in 250 che più volte è stata accostata al corsaro nero dopo la rottura con la Balti. Un legame solido il loro, rimasto intatto malgrado il divorzio per amore dei figli. Lei, Eleonora, la prima a correre in ospedale dopo l’incidente. Sempre lei, Eleonora che al settimanale Oggi si lascia ...

Miss russa sfregiata con l'acido da un pretendente Torna a vivere dopo 200 interventi chirurgici : dopo quasi vent'anni di autoisolamento e oltre duecento interventi chirurgici in grado di ricostruirle la faccia, solo ora è tornata a vivere e ad affrontare il mondo sotto i riflettori, presentandosi per quella che è oggi, con il suo libro 'Ho scelto la vita'. La vita di Eleonora Kondratyuk, la ragazza russa che nel 1999 aveva 18 anni ed era una splendida ...

Il commissario Montalbano Torna con la replica de ‘Il gioco delle tre carte’ : Imbattibile negli ascolti come sempre, Il commissario Montalbano è pronto a tornare con un’altra replica per il suo abituale appuntamento di questo periodo, sito al lunedì sera. Quindi lunedì 23 aprile alle 21.25 su Rai1 tocca a Il gioco delle tre carte, episodio girato nel 2005 e andato in onda per la prima volta a marzo del 2006. E’ la 14esima produzione di tutto il ciclo, che oggi ammonta a ben 32 tv film. LEGGI: le 10 curiosità ...

Il Tesoro Torna a pensare a un'emissione in dollari : Lo ha annunciato Davide Iacovoni, nuovo capo della direzione del Debito pubblico al ministero dell'Economia. Sottolineando che si tratta di un mercato dal quale lo Stato è fuori dal settembre del ...

Il Tornado spezza gli alberi e scoperchia la casa del vicino mentre lui filma tutto. La forza dei venti nel sud del Mississipi : Un ragazzo filma il sopraggiungere del tornado che si è abbattuto nel sud del Mississippi. Il tornado classificato in base alla scala Fujita come EF2, quindi con forte intensità e venti stimati fino a 185 km/h, ha travolto diversi centri abitati, lasciando alle sue spalle una scia di devastazione. Nelle immagini il vento piega gli alberi come fuscelli e riesce a scoperchiare il tetto di un’abitazione, spazzandolo via con furia devastante. Il ...