Torna il Wind Summer Festival dal 22 al 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma!

Baby K/ La cantante Torna all'Arena di Verona dopo il successo di Roma Bagkok (Wind Music Awards 2018) : Baby K questa sera tornerà sul palco dei Wind Music Awards dopo il successo del 2016, quanto ottenne il Premio Diamante per il singolo Roma-Bangkok.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:00:00 GMT)

Levante/ Dopo l'addio a X-Factor Torna sul palco da cantante (Wind Music Awards 2018) : Levante, Dopo l'addio a X Factor torna sul palcoscenico e lo fa stavolta da cantante. Con Mo e Diplo ha realizzato il nuovo progetto Stay Open. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:26:00 GMT)

MadMan/ Dopo l'album Back Home Torna sul palco (Wind Music Awards 2018) : MadMan, Dopo l'uscita del suo ultimo album Back Home torna ad esibirsi in un momento in cui sta raccogliendo grandissimi successi di pubblico. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:05:00 GMT)

Rkomi/ Torna sul palco prima dell'Io in Terra Summer Tour (Wind Music Awards 2018) : Rkomi, Torna sul palcoscenico a poco dall'inizio del suo Io in Terra Summer Tour, ma continua a tenere i fan col fiato sospeso per l'uscita del suo nuovo album. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:25:00 GMT)

RAI 1 * WIND MUSIC AWARDS : Le grandi stelle della musica italiana riTornano nell'Arena di Verona il 5 e il 12 giugno - : Tra i "Premi live" un riconoscimento sarà riservato anche agli spettacoli non MUSICali , sezione Cinema Italiano e sezione Teatro, che nel periodo di riferimento hanno ottenuto il maggior numero di ...

Joe Belfiore riTorna più forte di prima diventando il nuovo responsabile del programma Windows Insider : Dopo il suo anno sabbatico che aveva preoccupato la community di un suo possibile ritiro definitivo da Redmond, Joe Belfiore, in passato dirigente di Windows Phone, avrà presto dei nuovi incarichi. Abbiamo già visto come Belfiore fosse ritornato ufficialmente in Microsoft alcuni mesi fa come responsabile della divisione Experiences & Devices strettamente legata a Windows 10 dopo le dimissioni di Terry Myerson. Ciò ha comportato che ...

Wind Smart 5 Easy 15 e Smart 7 Easy 30 : Torna in Wind - ma solo se… : Wind Smart 5 Easy 15 e Smart 7 Easy 30 sono le migliori offerte che l’operatore arancione propone agli ex clienti e ai probabili nuovi, ma non sono attivabili da tutti. Smart 5 è la tariffa destinata agli ex clienti che ricevono un SMS Winback, mentre Smart 7 è attivabile dai clienti di operatori virtuali ad esclusione di PosteMobile. Le tariffe low cost sono attivabili entro il 29 maggio 2018 e garantiscono chiamate illimitate verso tutti ...

Windows XP riTorna con la versione 2018 [Concept video] : Windows XP è indubbiamente un sistema operativo ormai obsoleto e non più supportato con circa 17 anni di onorato servizio negli uffici, nelle case e nelle scuole di tutto il mondo. Tuttavia, nonostante la sua vecchiaia, resta comunque tuttora un simbolo storico dell’OS desktop targato Redmond riservando ancora un posto speciale nel cuore di molti fan Microsoft di vecchia data. Un designer ha realizzato recentemente un video-concept dove ...

Palinsesti Estate 2018 : Rai 1 relega a giugno Tutto Può Succedere 3. Arriva The Good Doctor - Torna Velvet. Musica con Wind Music Awards - Pino è e Bocelli Firenze : Wind Music Awards 2018 Tra conferme, novità e repliche, l’Estate 2018 di Rai 1 si preannuncia ricca di appuntamenti, che terranno compagnia il telespettatore nei mesi caldi fino all’inizio della prossima stagione televisiva. Ecco il palinsesto dal 3 giugno all’8 settembre – salvo variazioni – messo a punto dalla rete ammiraglia diretta da Angelo Teodoli. Palinsesti Estate 2018, Rai 1: daytime Il daytime conferma i ...

Wind Crazy Day 4 maggio - Torna All Inclusive Plus a 12€ : Ormai Wind ci ha abituati ai Crazy Day e come affermato da MondoMobileWeb, anche oggi 4 maggio torna la tariffa attivabile esclusivamente entro la giornata mezzanotte di oggi. All Inlcusive Plus che a 12€ al mese offre 15GB in 4G, 500 SMS e chiamate illimitate. Wind Crazy Day: All Inclusive Plus, chi può attivarla e come Il giorno pazzesco Wind sta diventando un appuntamento fisso ormai dopo lo stesso evento tenutosi già il 27 marzo e il 6 ...

Wind Crazy Day domani 4 maggio - Torna la All Inclusive Plus : Ormai Wind ci ha abituati ai Crazy Day e a quanto afferma MondoMobileWeb, domani 4 maggio dovrebbe tornare la tariffa attivabile esclusivamente entro la giornata di domani. All Inlcusive Plus che a 12€ al mese offre 15GB in 4G, 500 SMS e chiamate illimitate. Wind Crazy Day: All Inclusive Plus, chi può attivarla e come Il giorno pazzesco Wind sta diventando un appuntamento fisso ormai dopo lo stesso evento tenutosi già il 27 marzo e il 6 aprile e ...

Wind All Inclusive Plus riTorna il 4 maggio 2018 per tutti i nuovi clienti a prezzo speciale : Torna la promo Wind Crazy Day domani 4 maggio 2018 e l’operatore telefonico arancione ripropone All Inclusive Plus per tutti i nuovi clienti a prezzo speciale: ecco i dettagli.Per i consuetudinari Crazy Day, lo storico operatore arancione Wind ripropone a tutti i suoi potenziali nuovi clienti la promo All Inclusive Plus per domani 4 maggio 2018 (e solo per questo giorno!).Si tratta di una tariffa mobile (già presentata in passato) che è ...

April Update : come riTornare alla versione precedente di Windows 10 : Nonostante Microsoft abbia confermato ufficialmente la stabilità software di April Update, non è da escludere che alcuni utenti possano avere alcuni problemi come incompatibilità con i driver e con determinati programmi oppure bug di qualsiasi altro genere. In questa articolo-guida vediamo come ritornare alla versione precedente di Windows 10, ossia Fall Creators Update, tramite una semplice funzionalità introdotta da Microsoft stessa. Questa, ...

Wind Home Family Edition Torna con fibra - chiamate - attivazione e 100 GB in mobilità a 22 - 90 euro al mese : Wind Home Family Edition si ripropone agli utenti forte di un prezzo interessante e di un'offerta completa anche di router e attivazione gratuiti L'articolo Wind Home Family Edition torna con fibra, chiamate, attivazione e 100 GB in mobilità a 22,90 euro al mese proviene da TuttoAndroid.