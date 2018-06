Torino | emessi 11 Daspo per rissa

calcioweb.eu

: Rissa fra gruppi rivali del Torino in piazza Santa Giulia – Emessi 11 Daspo... - TorinoNews24 : Rissa fra gruppi rivali del Torino in piazza Santa Giulia – Emessi 11 Daspo... - Sportpeoplenet : Oggi è il giorno in cui le questure si vantano dei #daspo emessi: dopo Torino, questi sono i numeri di #Milano.… - intopic : Violenta rissa tra ultras del Torino in piazza Santa Giulia: emessi 11 daspo -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Il questore diFrancesco Messina ha emesso 11, di cui 9 aggravati dall’obbligo di presentazione a un ufficio di polizia in concomitanza temporale con le manifestazioni vietate, per un periodo che varia dai 4 ai 7 anni, nei confronti di alcuni appartenenti a due sodalizi rivali di ultra’ del, i Banda Bayer e gli Ultras Granata, protagonisti, il 14 ottobre scorso in piazza Santa Giulia, di unanell’ambito di un regolamento di conti per la gestione del tifo organizzato. Durante gli scontri sono state utilizzate come armi bastoni e cinghie, con gli appartenenti ai due gruppi che si erano lanciati a vicenda sedie e tavolini, presi dai bar della piazza. Dall’inizio del 2018 sono 32 i provvedimenti inibitori dell’accesso alle manifestazioni sportive calcistichedal questore di, di cui 15 aggravati dall’obbligo di ...