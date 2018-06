Togliere le sanzioni alla Russia? Tutte le carte in mano al governo fino al veto

G7 - Conte : 'Lavoriamo per Togliere le sanzioni alla Russia' | : Il presidente del Consiglio italiano al termine vertice di Charlevoix: "Spero che Mosca possa sedere quanto prima a un tavolo del G8". Sulle Ong: "Il governo non ce l'ha con loro". Intesa con Trump, ...

"Togliere le sanzioni alla Russia - ma non da soli" : Le sanzioni alla Russia "da un punto di vista economico andrebbero tolte perché siamo un Paese ad alta vocazione esportativa" ma, dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, "è evidente che tutto questo va fatto in una compagine europea. Non possiamo fare le cose da soli, fuori dal club". Così sui dazi Usa. "Il Governo deve difendere la posizione europea: questo ci dice che abbiamo bisogno di più Europa e ...

Contratto M5S-Lega : «Togliere le sanzioni alla Russia ed eliminare 250 miliardi di debito» : L’Huffington Post ha svelato la bozza su cui si è arenata la trattativa M5S-Lega. Documento subito smentito da una nota comune: «è una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico»...

“Togliere le sanzioni alla Russia ed eliminare parte del debito”. La bozza su cui lavorano Lega e M5S : «Il punto nevralgico è il contratto, qui ci sono alcuni temi da chiarire, alcuni punti da dirimere. I nomi vengono dopo» dice Luigi Di Maio all’uscita dal vertice con Matteo Salvini....

Russia : Bizzotto (Lega) - Togliere subito sanzioni - già persi 12 mld euro in 4 anni (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Le sanzioni UE contro la Russia sono in scadenza il 31 luglio 2018 ma a Bruxelles stanno già programmando di prolungarle di altri 6 mesi e persino di inasprirle con la messa a punto di nuove misure restrittive contro Mosca: una decisione sconsiderata che danneggerebbe ancora di più l’economia italiana e veneta”, dichiara l’eurodeputata Bizzotto. ‘L’UE fermi questa ...

Russia : Bizzotto (Lega) - Togliere subito sanzioni - già persi 12 mld euro in 4 anni : Vicenza, 20 apr. (AdnKronos) – ‘Le sanzioni UE alla Russia, ormai in vigore da fine luglio 2014, e il conseguente embargo russo (introdotto il 6 agosto 2014) continuano ad avere un impatto pesantissimo sull’economia italiana e veneta. Dal 2013, ultimo anno prima delle sanzioni UE e dell’embargo, ad oggi, le aziende venete hanno perso la spaventosa cifra di oltre 2 miliardi di euro di esportazioni. Per l’Italia le ...