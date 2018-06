The Divergent Series | Allegiant Su Italia 1 il film di Robert Schwentke oggi | 14 giugno

The Divergent SERIES : ALLEGIANT/ Su Italia 1 il film con Shailene Woodley (oggi - 14 giugno 2018) : The DIVERGENT SERIES : ALLEGIANT , il film in onda in prima visione su Italia 1 oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Shailene Woodley e Theo James, alla regia Robert Schwentke. Il dettaglio(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:45:00 GMT)

The Divergent Series Allegiant film stasera in tv 14 giugno : trama - curiosità - streaming : The Divergent Series Allegiant è il film stasera in tv giovedì 14 giugno 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Robert Schwentke ha come protagonisti Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jeff Daniels e Bill Skarsgård. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Divergent Series Allegiant film stasera in ...