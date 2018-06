Terremoto | Lucca | evacuati scuola e tre alloggi | “edifici vulnerabili”

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) Ordinanza del sindaco diAlessandro Tambellini, firmata oggi, per vietare l’accesso e la permanenza in un edificio della città in via San Nicolao, che non ha superato i requisiti di vulnerabilità sismica dopo recenti verifiche strutturali. L’edificio ospita gli istituti scolastici superiori Civitali-Paladini, unamaterna e un asilo nido, e, in una parte, anche trepopolari. Dalla relazione tecnica sulla “vulnerabilità sismica” pervenuta oggi dalla Provincia, spiega una nota del Comune, l’immobile “non ha condizioni strutturali idonee a garantire la sicurezza statica”. “In particolare“, si spiega, “le valutazioni numeriche sono state effettuate per carichi gravitazionali e sismici” e “dalle analisi risulta che sono presenti strutture verticali e orizzontali con coefficiente di sicurezza ...