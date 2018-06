Telefonata tra Macron e Conte ma senza chiarimenti sul caso migranti 

Aquarius - tensione Italia-Francia : Telefonata cordiale tra Macron e Giuseppe Conte : 14 giugno 2018, 8.30 - Il presidente francese Emmanuel Macron, nel tentativo di mettere fine alle tensioni tra Francia e Italia, ieri sera ha raggiunto telefonicamente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in quella che secondo quanto riferito stamattina dalla ministra francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau, è stata una "conversazione telefonica cordiale".L'Eliseo non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale - generalmente il ...

Aquarius - Tria annulla la visita in Francia Poi "Telefonata cordiale" tra i due ministri : Il ministro dell'Economia ha annullato l'incontro con l'omologo francese, Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi. Salvini rincara la dose: "Se dalla Francia non arrivano scuse ufficiali il premier Conte fa bene a non partecipare al summit". Nel pomeriggio contatto telefonico fra i due ministri.

Lotta alla corruzione - Telefonata tra Conte e Cantone : 3 Colloquio telefonico nella mattinata di ieri fra il premier Giuseppe Conte [VIDEO] e il presidente dell'Anac, Autorita' nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. Un dialogo dai toni cordiali, nel corso del quale si è deciso di rafforzare la Lotta alla corruzione, come si legge sul sito internet del Governo. Per raggiungere l'obiettivo, tutt'altro che facile, nella stessa telefonata è stata sottolineata l'opportunita' ...

Telefonata tra Conte e Macron : 'Scambio su politiche Europa' - : Il premier incaricato spiega su Facebook: "Ci siamo lasciati con l'auspicio di poterci incontrare il prima possibile per discutere in dettaglio le varie questioni di comune interesse"

La Telefonata dell'addio tra Harry e Chelsy una settimana prima delle nozze con Meghan : Tra gli invitati e le invitate al royal wedding di Meghan Markle e del principe Harry, ce n'è stata una speciale che ha catturato l'attenzione della stampa internazionale e dei social. Stiamo parlando di Chelsy Davy, bionda ex fidanzata del neo-sposo reale e figlia di un milionario proprietario terriero sudafricano.Tra Chelsy e Harry, che sono stati fidanzati dal 2004 al 2010, i rapporti sono sempre rimasti buoni, tanto che la ragazza ...

“Ti denuncio”. ‘Chi l’ha visto?’ - Federica Sciarelli fuori di sé. Arriva una Telefonata in diretta e la conduttrice non riesce - a ragione - a trattenersi : E Federica Sciarelli perse le staffe. E viene, da dire, a ragione. Perché quello che è successo ieri in diretta tv avrebbe fatto imbestialire chiunque. Federica Sciarelli stava presentando una serie di casi di persone scomparse quando in studio il telefono ha squillato, dall’altro capo del telefono c’era una uomo che ha annunciato di avere notizia su una persona scomparsa per poi urlare un nome (“Michele Caruso”) e agganciare ...

Principe Harry : ci sarebbe stata una Telefonata strappalacrime alla ex prima del Royal Wedding : Lei è Chelsy Davy The post Principe Harry: ci sarebbe stata una telefonata strappalacrime alla ex prima del Royal Wedding appeared first on News Mtv Italia.

FRANCAVILLA - LANCIA LA FIGLIA DI 10 ANNI E SI SUICIDA/ La strana Telefonata alla nonna : "Fai venire Ludovica.." : FRANCAVILLA, LANCIA FIGLIA da cavalcavia A14 e SUICIDA: il giallo del bigliettino con una lista di nomi. Le ultime notizie sulla tragedia del viadotto e sull'inchiesta della Polizia(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:52:00 GMT)

Telefonata tra presidenti di Sud Corea e USA su minacce di rinuncia a dialogo di Pyongyang - : "Entrambi i presidenti si sono scambiati le opinioni sulla reazione recentemente manifestata dalla Corea del Nord", si legge nel comunicato. Il 12 giugno è previsto un incontro tra Trump ed il leader ...

Pamela Mastropietro - la Telefonata tra Awelima e Lucky inchioda Oseghale : &qout;Il 30 gennaio Innocent Oseghale mi telefonò chiedendomi se volevo andare a stuprare una ragazza che dormiva&qout;. Gli inquirenti nel carcere di Ancona hanno intercettato questa conversazione ...

Caso Bergamini - una Telefonata tra l'ex fidanzata e il marito lascia molti dubbi : L'incidente probatorio sulla salma di Denis Bergamini , il calciatore del Cosenza morto in circostanze misteriose il 18 novembre 1989, ha definitivamente escluso l'ipotesi del suicidio . Denis sarebbe ...

Francesca - 44 anni - scompare nel nulla in Veneto. Ricerche dal 10 aprile - ultima traccia una Telefonata : VENEZIA - Scomparsa nel nulla, come un fantasma: si cerca ovunque la 44enne veneziana , di origini veronesi, Francesca Boni , anche attraverso gli appelli sui social, postati su Facebook dalla sorella ...

Luigi Di Maio - la Telefonata di fuoco a Matteo Salvini che ha trascinato il centrodestra nel caos : Le avvisaglie della tempesta scoppiata questa mattina nel centrodestra erano tutte concentrate nella seconda telefonata infuocata che Luigi Di Maio ha fatto giovedì pomeriggio a Matteo Salvini . ...

Catanzaro - presa la banda del caveau. La Telefonata alla polizia : “Venite presto - hanno pure i mitra” : La polizia ha arrestato i componenti di un gruppo criminale responsabile della rapina compiuta nel dicembre 2016 al caveau dell’istituto di vigilanza Sicurtransport, a Caraffa, nel Catanzarese. Il colpo, messo a segno con metodi paramilitari da una quindicina di persone dotate di armi pesanti e apparecchiature elettroniche, fruttò oltre 8 milioni di euro. I malviventi sfondarono con un mezzo cingolato i muri del caveau e protessero il ...