Teatro ragazzi Dalle sette alle nove apre con lo Zoo di Pinocchio al Teatro

Rimini : 13mila spettatori per gli spettacoli dell'Arcipelago del Teatro per ragazzi : Tra gli spettacoli più gettonati quelli su temi di attualità , bullismo, dipendenze, memoria, diritti civili, . L'eco della Stagione di Teatro ragazzi riminese ha poi varcato i confini regionali, ...

A Milano un festival sul Teatro ragazzi : ... che fa emergere l'urgenza di un tema come quello dell'abbandono e della perdita che ritorna in forme diverse anche in altri spettacoli. Come sempre il festival è aperto al pubblico milanese, non ...