Teatro | morta Rosa Cuticchio | una vita tra pupi e costumi

Lutto nel mondo del Teatro - morta a Palermo Rosa Cuticchio : La passione dei costumi l'aveva ereditata dalla madre che aveva cucito tutti i costumi e le armature per gli spettacoli da mettere in scena. Poi negli ultimi tempi si era anche dedicata alla cucina, ...

Anna Maria Ferrero è morta/ Il debutto a Teatro con Vittorio Gassman e i primi film : E' morta Anna Maria Ferrero, mondo del cinema in lutto per la scomparsa dell'attrice all'età di 84 anni: lasciò il suo lavoro per l'amore con Jean Sorel(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 21:30:00 GMT)