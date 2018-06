Taranto | Centinaio | “L’Ilva resti aperta Non andrei lì in vacanza” Emiliano | “Frasi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 giugno 2018) L’idea di Beppe Grillo, che vorrebbe trasformare la zona dell’Ilva in un grande centro di attrazione turistica, non piace al ministro dell’Agricoltura, Gianmarco. Perché il siderurgico “deve continuare ad essere un sito produttivo”. Lui, il ministro, che ha anche la delega al Turismo, lo dice chiaro e tondo: “Io nona passare le mie vacanze lì. A meno che non farne una grande Eurodisney, ma servirebbero una quantità di fondi privati”. Così, se per il garante del M5s la zona occupata dall’ex Italsider andrebbe riconvertita come fatto nella Ruhr, perinvece “in Italia ci sono decine di località da valorizzare e io vorrei concentrare lì le risorse per la valorizzazione”, dice a La Stampa. E quando il governatore della Regione Puglia, Michele, parla di “dichiarazione molto impegnativa per ...