Tar annulla bocciatura per troppe assenze a scuola Puglia | Non pregiudicata la

Milano - video con lo smartphone durante la lezione : Tar annulla il 7 in condotta : La studentessa di terza media lo aveva usato per girare un video che ha postato sui social. Il tribunale amministrativo accoglie il ricorso dei genitori: "La scuola non ha raccolto la sua versione"

Milano - video con lo smartphone durante la lezione : Tar annulla il 7 in condotta di una 13enne : La studentessa di terza media lo aveva usato per girare un video che ha postato sui social. Il tribunale amministrativo accoglie il ricorso dei genitori: "La scuola non ha raccolto la versione della ragazza"

Serie A - Zenga : «L'errore di Tagliavento contro il Crotone più grave del gol annullato a MunTari» : Crotone - 'Non ho ancora smaltito la rabbia per la retrocessione" . L'ha detto Walter Zenga , l'allenatore che non è riuscito a salvare il Crotone. Il tecnico poi ha attaccato l'arbitro Tagliavento , ...

Diretta/ SanTarcangelo Vicenza (risultato live 0-0) streaming video e tv : gol annullato a Cappellini! : Diretta Santarcangelo Vicenza info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno dei playout di Serie C (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:50:00 GMT)

MatTarella annulla impegno Piazza Siena : 11.19 Il presidente Mattarella ha annullato la sua presenza,oggi pomeriggio,all'annuale appuntamento di Piazza di Siena a Roma, dove si svolgono la Coppa delle Nazioni di salto ostacoli e il tradizionale Carosello equestre dei Carabinieri.

Nord Corea-Usa - Kim Jong-Un fa salTare il vertice con Trump?/ Annullati i colloqui di Seul : ecco i motivi : Nord Corea-Usa, Kim Jong-Un fa saltare il vertice con Donald Trump? Annullati i colloqui preparativi in programma domani a Seul: ecco i motivi della possibile rottura(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 22:35:00 GMT)

Annullato il bando Mediapro - la serie A rischia di resTare senza tv : Il tribunale di Milano ha confermato la sospensione del bando formulato da Mediapro per l'assegnazione dei diritti tv della serie A per gli anni 2018-2021, accogliendo le istanze di Sky. Secondo quanto si apprende, il giudice Claudio Marangoni, presidente della sezione per le imprese del Tribunale di Milano, ha stabilito che il bando va Annullato perché non era correttamente formulato e in particolare ha riscontrato violazioni dei ...