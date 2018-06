Sygic introduce la navigazione predittiva in base ai dati storici nell’app per la

tuttoandroid

(Di giovedì 14 giugno 2018)ha annunciato oggi la nuova funzionalità “” disponibileche ora è in grado di prevedere il traffico inairaccolti in un periodo di due anni. Grazie alla nuova funzionalità i 200 milioni di utenti in tutto il mondo potranno giungere a destinazione risparmiando tempo e carburante seguendo percorsi ottimizzati. L'articololainainell’app per laGPS proviene da TuttoAndroid.