Sviluppo sostenibile | Papa Francesco ci invita a ripensare le strategie per la crescita

La sfida dello Sviluppo sostenibile : L'ambiente è questione centrale, influenza molti aspetti della vita dei cittadini e la politica deve dargli la priorità che merita. In particolare abbiamo il dovere di tenere insieme diritto al lavoro, diritto alla salute e qualità ambientale. Anche per questo è necessario promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e capace di futuro mettendo fine, una volta per tutta, gli errori del passato quando i privati ...

MaB UNESCO Monviso Youth Camp - giovani per lo Sviluppo sostenibile e una società più equa : Il MaB UNESCO Monviso Youth Camp è nato dall'esperienza dei giovani ricercatori della Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura al MaB International Youth Forum, organizzato da UNESCO ...

Italia 2030 : un Paese in via di Sviluppo sostenibile : Si conclude la seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile. L’ASviS presenta alle istituzioni i risultati dei 17 giorni di riflessione, idee e proposte emerse durante la manifestazione. L’evento finale sarà un’occasione per discutere di temi fondamentali e dei prossimi passi da compiere per garantire il raggiungimento degli SDGs e il futuro a questa generazione e a quelle che verranno. Evento conclusivo 13 giugno, ore 9:45 Aula dei ...

LCA e ISDRS : a Messina due eventi internazionali sullo Sviluppo sostenibile : I temi del Convegno , metodi e strumenti del Life Cycle Thinking nelle aziende private, Life Cycle Thinking ed Economia circolare: politiche e pratiche, Life Cycle Thinking e gli obiettivi di ...

Sviluppo sostenibile - 17 giorni per 17 goal : A Parma, invece, il Festival è andato dal 25 al 27 maggio, riuscendo comunque a mettere in piedi più di 50 eventi tra conferenze, spettacoli e visite guidate. A promuovere l'evento sono stati, in ...

Camera : Fico riceve portavoce Alleanza italiana Sviluppo sostenibile Giovannini : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha ricevuto questa mattina a Montecitorio il portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini. L'articolo Camera: Fico riceve portavoce Alleanza italiana sviluppo sostenibile Giovannini sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Asvis : legalità fondamentale per Sviluppo sostenibile : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "La cultura della legalità è fondamentale per poter raggiungere l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile". Così Enrico Giovannini, portavoce dell'Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), durante il suo intervento al convegno su sviluppo sostenibile e lotta

Camera : Fico incontra Sviluppo sostenibile - Usb e Medici senza frontiere : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrerà giovedì 7 giugno alle ore 11.30 a Montecitorio il Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini e alle 17.30 Aboubakar Soumahoro, dirigente della Unione Sindacale di Base (Usb). Venerdì 8 giugno verrà ricevuta nello Studio del presidente una delegazione di Medici senza frontiere, guidata dal direttore della ...

Festival dello Sviluppo sostenibile 2018 : la casa ecologica - cibo e sostenibilità protagonisti a Giocampus : Nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2018 che si svolge su tutto il territorio nazionale tra maggio e giugno e organizzato da AsVis, Giocampus presenta la casa ecologica, un luogo reale con sede presso l’Università di Parma, che rappresenta gli ambienti di una casa sostenibile ideale. La casa ecologica infatti mette in atto le “buone pratiche” elaborate nell’arco degli anni durante lo svolgimento dei laboratori Giocampus, che ha ...

Mibact - lo Sviluppo sostenibile al centro delle policy italiane sul turismo : ...DI FESTA dal 25 maggio articoli simili 35 minuti ago 34 PRESENTATO IL FESTIVAL DEL LIBRO BORGO D'AUTORE 53 minuti ago 31 Matera 2019 e le radio lucane a Milano per Radio City fra dirette e spettacoli ...

Convegno Hera sullo Sviluppo sostenibile : In occasione della Settimana europea per lo sviluppo sostenibile, Hera rilancia con un Convegno, " Ecosistema e la sua unitarietà: una sfida per un futuro sostenibile ", il dibattito sulle riforme ...