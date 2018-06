Surf | colpaccio Italia! Naturalizzata l’australiana Claire Bevilacqua Obiettivo Tokyo

oasport

: Naturalizzata l'australiana Claire Bevilacqua per il surf italiano. Possibilità in più per Tokyo 2020 - OA_Sport : Naturalizzata l'australiana Claire Bevilacqua per il surf italiano. Possibilità in più per Tokyo 2020 -

(Di giovedì 14 giugno 2018)per l’Italia delin vista del 2019, anno nel quale scatteranno le qualificazioni verso la prima storica Olimpiade per questo sport, quella di2020. Nel team azzurro va infatti ad aggiungersi, australiana, che già da questa stagione gareggerà sotto la bandiera tricolore in campo internazionale. Atleta di livello: 17ma nel ranking femminile della Qualifying Series, nel 2010 giunse 11ma nel ranking stagionale del Championship Tour della WorldLeague. In questo 2018 per lei una seconda piazza nel MartiniquePro, che al maschile è stato vinto da Leonardo Fioravanti. Queste le sue parole acorner: “Sono nata in Australia ma mio papà è italiano. Sono sempre stata orgogliosa di questo legame e di questa importante eredità. Negli anni ho sviluppato una passione per questo paese che mi ha portata a legarmi in maniera ...