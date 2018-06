Supernova? No | stella distrutta da un buco nero

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) Sembrava un’esplosione di, come tante se ne osservano ormai nell’universo. Ma un gruppo di astronomi, tra cui Marco Bondi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è riuscito a scoprire che sorprendentemente quel segnale proveniente da una coppia di galassie interagenti era in realtà prodotto da unache veniva fatta letteralmente a pezzi da unsupermassiccio. Seppo Mattila dell’Università di Turku in Finlandia e Miguel Perez-Torres dell’Istituto di Astrofisica di Andalusia in Spagna hanno guidato il team di 36 scienziati provenienti da 26 istituzioni di tutto il mondo e pubblicano i loro risultati nell’ultimo numero della rivista Science. I dati nella banda radio utilizzati nell’indagine sono stati ottenuti con la tecnica Very Long Baseline Interferometry (VLBI), che consiste nell’osservazione simultanea da parte di molti radiotelescopi sparsi in ...