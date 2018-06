: 'Suo figlio è bocciato', aggredito - NotizieIN : 'Suo figlio è bocciato', aggredito - peppealbi : RT @TwittGiorgio: 'Suo figlio è bocciato': il padre picchia e cerca di strozzare un giovane professore a Roma...ECCO CHI ROVINA I FIGLI! h… - permalosx : RT @xLonelygirl_: Jon Snow rimarrà sempre uno Stark. Ned lo ha cresciuto come se fosse suo figlio, è cresciuto a Winterfell insieme a Robb,… -

Nuova aggressione a un docente da parte dei genitori di un alunno. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio in un istituto alla periferia di Roma. A quanto ricostruito, i genitori di un alunno hanno litigato con i docenti quando hanno saputo della bocciatura del. Durante la lite un giovane professore di 23 anni, che stava intervenendo per difendere il preside insultato e minacciato, è stato colpito con un pugno. Portato in ospedale, ha avuto una prognosi di 8 giorni.(Di giovedì 14 giugno 2018)