Sui migranti scontro senza precedenti in Germania | il ministro dell' Interno minaccia

Aquarius - disgelo Macron-Conte : domani vertice Parigi/ Video - “nuove iniziative insieme Sui migranti” : Aquarius, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte, caso chiuso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Migranti - il dossier Sui minori non accompagnati : sono più di 18mila - il 15% degli arrivi nel 2018. “Testimonianze terribili” : sono più di 18mila i minori stranieri non accompagnati ospitati nel sistema di accoglienza dell’Italia e oltre 1.200 hanno meno di 14 anni. Il 40% di loro oggi è accolto dalla sola Sicilia. Si tratta di bambini e ragazzi vulnerabili che giungono nel nostro Paese dopo viaggi spesso drammatici. Quasi 16mila quelli che sono arrivati solo nel 2017. Una presenza costante e significativa sul totale degli arrivi dei Migranti via ...

Conte domani a pranzo incontrerà Macron a Parigi La telefonata : nuove iniziative comuni Sui migranti : I due leader si sono sentiti nella notte. Il ministro francese per gli Affari europei: "Ci sono state anche parole deplorevoli da parte dell'Italia. Ma è il momento di andare oltre le polemiche"

Francia - venerdì Conte incontra Macron a Parigi : focus Sui migranti : Francia, venerdì Conte incontra Macron a Parigi: focus sui migranti

Aquarius - Macron telefona a Conte Per Di Maio «primo segnale di disgelo» Il Papa Sui migranti : non sono numeri : Segnali di apertura dalla Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Scontro Sui migranti : spezzeremo le reni alla Francia? - : Intanto, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha già annunciato che non andrà a Parigi per incontrare il ministro francese Le Maire, come. previsto

Sui migranti - la parola - contestata - del Papa : Ne sono una testimonianza i recenti esiti elettorali in Slovenia, in Italia e in Ungheria, e non va meglio oltreoceano dove la politica di Trump ha ribaltato completamente il paradigma obamiano del ...

Tensioni Sui migranti - il ministro Tria annulla il viaggio a Parigi Salvini : “Scuse - o Conte non vada a Parigi” : Ma dal ministero degli Esteri francese arrivano segnali di distensione dopo le accuse di ieri: «Siamo consapevoli degli sforzi dell’Italia»

Tensioni Sui migranti - il ministro Tria annulla il viaggio a Parigi : Le Tensioni con la Francia in seguito al caso Acquarius e alle critiche mosse da Parigi si complica. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha annullato il suo viaggio nella capitale francese previsto per oggi. Il ministro avrebbe dovuto prendere un volo in partenza alle 14 da Roma. Ieri erano arrivati duri attacchi ...

Jacopo Fo molla l'M5S Sui migranti : "Porti chiusi? Tornerò a non votare" : Sul tema dei migranti, la base del MoVimento Cinque Stelle è tutto meno compatta, questo lo sapevamo da tempo. Chi aderisce a una linea immigrazionista e terzomondista "alla Fico" e chi invece non esita a schierarsi con Luigi Di Maio che a suo tempo aveva definito le ong "taxi del mare", suscitando dure polemiche fra i militanti. Oggi però i grillini perdono un grande elettore proprio sulla nuova linea dura adottata in merito alla questione ...

Quali saranno le conseguenze della tensione tra Francia - Spagna e Italia Sui migranti? : I migranti dell'Aquarius fanno rotta verso la Spagna, ma tra i Paesi europei volano gli stracci: l'Italia entra nel mirino degli insulti di Emmanuel Macron, che la definisce "cinica e irresponsabile", mentre per il ministro della Giustizia spagnolo, Dolores Delgado, Roma corre rischi di "responsabilità penali internazionali" per aver chiuso i porti alla nave dell'ong Sos Mediterranee. Il governo ...

Scontro Italia-Francia Sui migranti : "No insulti - ma se chiedono scusa amici come prima" : Continua lo Scontro a distanza tra Italia e Francia sull'accoglienza dei migranti. Il ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore francese, mentre...

Aquarius : Francia e Spagna criticano Roma Sui migranti - Premier Conte : 'Ipocriti' - Tajani : 'Ue a rischio' : Lo scontro tra Italia è Francia è durissimo e senza precedenti. Parigi accusa Roma di "cinismo e irresponsabilita'" sulla vicenda dell'Aquarius e arriva a definire l'atteggiamento del governo "...

