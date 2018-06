Storia dell' untore di Ancona e del cinico contagio di 228 donne

"Non ho foto - per 27 anni sono stata un fantasma. Ma ora rinasco con il mio volto". La Storia della testimone di giustizia Piera Aiello : "Non ho scatti che mi ritraggono con i miei figli, le uniche immagini sono quelle della loro nascita. Nessun selfie, nulla. Ma adesso mi riapproprio della mia vita, del mio volto: è come rinascere". Piera Aiello, testimone di giustizia eletta alla Camera tra le fila del Movimento 5 stelle, c'è riuscita, ha lottato tanto e dopo 27 anni si è riappropriata pubblicamente delle sue sembianze, in occasione dell'anniversario ...

Mondiali 2018 in Russia al via con la cerimonia d'apertura più brutta e inutile della Storia della tv : aaaaMondiali 2018, cerimonia di apertura in diretta [live_placement] Mondiali 2018, anteprima cerimonia d'apertura prosegui la letturaMondiali 2018 in Russia al via con la cerimonia d'apertura più brutta e inutile della storia della tv pubblicato su TVBlog.it 14 giugno 2018 16:50.

La Storia della nave Aquarius e i nuovi equilibri europei : Domenica 10 Luglio il ministro dell’ interno Salvini twittava: “Da oggi anche l’Italia comincia a dire No al traffico di esseri umani, No al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia”, seguiva poi la chiusura dei porti Italiani allo sbarco di navi trasportanti migranti. L’effetto principale di questa ...

Quanto valgono i Mondiali di Russia - i più ricchi della Storia : Il pallone dei Mondiali di Russia 2018 (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images) Un giro d’affari mostruoso. I Mondiali di Russia 2018, secondo diverse stime, muoveranno in un mese tra i 4,2 e i 4,5 miliardi di euro. Questo dato – in aumento rispetto all’edizione precedente, in Brasile – li rende (potenzialmente) i più ricchi di sempre. Tanto per fornire un metro di paragone: 4 miliardi è Quanto fattura in un ...

Il pre-conto (ovvero breve Storia della disonestà al tempo del governo del cambiamento) : Volete un saggio di come l’onestà possa essere perforata dalla furbizia e di come quest’ultima, se portata alle estreme conseguenze, divenga devianza dell’intelligenza? Domenica ero al ristorante e, come succede sempre più spesso, sono stato raggiunto a fine pranzo dal “pre-conto”. Il pre-conto altro non è altro che un avviso privato dell’oste con cui spiega al cliente di essere un incallito evasore fiscale. Il pre-conto non è una proposta di ...

“Avengers : Infinity War” è il quarto film della Storia ad aver incassato più di 2 miliardi di dollari : Il 13 giugno Avengers: Infinity War è diventato il quarto film della storia ad aver incassato più di due milardi di dollari, dopo Avatar (il film coi maggiori incassi di sempre), Titanic e Star Wars: Il Risveglio della Forza. Avengers: Infinity War è il The post “Avengers: Infinity War” è il quarto film della storia ad aver incassato più di 2 miliardi di dollari appeared first on Il Post.

La brutta Storia del nuovo stadio della Roma - in sintesi - : Roma, 13 giu. , askanews, I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Roma nei confronti di 9 persone per un'associazione per delinquere 'finalizzata recita una ...

Storia anonima delle eccellenze d'Italia. La Sanità in Toscana : In tutto questo evidentemente speriamo che la politica regionale abbia fatto al meglio il suo mestiere. Ad Angiolo Paganini piacerebbe capire infatti se certe divisioni e strutture del comparto ...

Mondiali - i calciatori più vecchi della Storia e l’egiziano che li batterà : Venerdì, se sarà in campo contro l’Uruguay, c’è da giurare che il cuore gli batterà forte, nonostante l’esperienza accumulata in una carriera infinita: Essam El Hadary, portiere e capitano dell’Egitto, si appresta a debuttare in un Mondiale di calcio alla veneranda età di 45 anni e 5 mesi. Record assoluto di longevità agonistica nella lunga storia del torneo iridato: più anziano dell’highlander Faryd Mondragon, che a “Brasile 2014″ ...

La Storia talvolta non insegna nulla. Prendi lo stadio della Roma : Nove arresti per corruzione ed i lavori dello stadio non sono neanche partiti. Roma, la Capitale di questo Paese, si risveglia ancora una volta senza “gli anticorpi” e soprattutto in balia di un dilagante malaffare. Se da un alto i cittadini non arrivano a fine mese, dall’altro c’è chi continua ad arricchirsi sulle spalle di opere pubbliche, grandi opere ed eventi. Ecco la risposta alla sfiducia dei cittadini, ...

Aquarius - Varoufakis : “Momento fascista nella Storia d’Italia. Colpa dell’Europa se uno come Salvini è al potere” : “Questo è un momento fascista nella storia dell’Italia e dell’Europa”. A dirlo, dopo la vicenda Aquarius, è l’economista greco ed ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, a Milano per presentare il partito politico europeo DiEM25, insieme a Luigi De Magistris, Federico Pizzarotti, Lorenzo Marsili e Inna Shevchenko. L'articolo Aquarius, Varoufakis: “Momento fascista nella storia d’Italia. Colpa ...

La travagliata Storia dello stadio di Roma : (Immagine: stadiodellaRoma.com) Durante la mattina di mercoledì 13 giugno i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma hanno proceduto con gli arresti di 9 persone (6 in carcere e 3 attualmente ai domiciliari) per corruzione relativamente alla costruzione dello stadio della Roma. Il Messaggero, avvalendosi di fonti all’Urbanistica, ha anticipato che durante il pomeriggio la sindaca della Capitale Virginia Raggi ...

Maltempo - Coldiretti Veneto : danni per l’agricoltura nella stagione più calda della Storia : La zona più colpita in Veneto è quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si è abbattuto nella regione nella giornata di ieri. L’area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di qualità d’altura – sottolinea Coldiretti – . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure ...

Maltempo : Coldiretti - in Veneto danni per agricoltura nella stagione più calda della Storia (2) : (AdnKronos) - "L’andamento anomalo di quest’anno conferma purtroppo i cambiamenti climatici in atto che si manifestano – sottolinea la Coldiretti – con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al Maltempo. L