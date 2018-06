Stefano Gabbana | Selena Gomez ‘è proprio brutta’ | la polemica social

Selena Gomez “è brutta” per Stefano Gabbana - fan e amici massacrano lo stilista con #SelenaYouAreBeautiful : Selena Gomez "è brutta". Anzi, "è proprio brutta": è stato questo commento di Stefano Gabbana, fondatore di Dolce e Gabbana, a far insorgere il fanbase della popstar fino a mandare in trending topic su Twitter un hashtag in sua difesa, #SelenaYouAreBeautiful. Gabbana è noto per non avere peli sulla lingua, come quando rispose con un attacco ai napoletani e alla città alle critiche piovute sugli spot di Dolce e Gabbana girati a Napoli con le ...

GIOVANNI CIACCI - SOFFIA DAMIANO ALLOTTA A Stefano GABBANA/ Che fine ha fatto il principe etiope? : GIOVANNI CIACCI e STEFANO GABBANA hanno qualcosa in comune? L'amore per la moda sicuramente ma anche un possibile amore, DAMIANO ALLOTTA. Scoppia il gossip ma...(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:24:00 GMT)

Giovanni Ciacci in attesa del Gf Vip si consola con l'ex di Stefano Gabbana : Voci sempre più insistenti vorrebbero fosse nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma per ora Giovanni Ciacci non si sbottona. La rivelazione di Ballando con le stelle che il...

Giovanni Ciacci - soffia Damiano Allotta a Stefano Gabbana/ Il fidanzato dello stilista lo tradisce? : Giovanni Ciacci e Stefano Gabbana hanno qualcosa in comune? L'amore per la moda sicuramente ma anche un possibile amore, Damiano Allotta. Scoppia il gossip ma...(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:24:00 GMT)

Giovanni Ciacci ha un nuovo fidanzato : lui è l’ex di Stefano Gabbana : Giovanni Ciacci ha un nuovo amore: l’esperto di stile si è messo con l’ex di Stefano Gabbana Un nuovo amore sembrerebbe essersi fatto strada nel cuore di Giovanni Ciacci. Di chi si tratta? Quello che sappiamo oggi lo abbiamo appreso leggendo l’ultimo numero del settimanale Chi. Sul giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, sono state […] L'articolo Giovanni Ciacci ha un nuovo fidanzato: lui è l’ex di Stefano ...

Stefano Gabbana contro la Ferragni : "Lei è veramente cheap" : Chiara Ferragni ha milioni di seguaci, ma anche tanti haters. A questi ultimi, nelle ultime ore, sembra essersene aggiunto uno di eccellenza: lo stilista Stefano Gabbana. Su Instagram, a commento di un meme che ritraeva il volto della fashion blogger corredato dalla frase "Sono un'imprenditrice digitale", Gabbana ha scritto: "Lei è veramente cheap".Il temine "cheap"in italiano si traduce letteralmente "economico", ma probabilmente lo ...

Stefano Gabbana VS CHIARA FERRAGNI/ Foto - “Lei è davvero cheap” : STEFANO GABBANA ha commentato su Instragram una gif che riguardava CHIARA FERRAGNI. Lo stilista ha CHIARAmento espresso il suo giudizio negativo riguardo all'influencer(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Stefano Gabbana senza filtri : il clamoroso affondo a Chiara Ferragni : Stoccata di Stefano Gabbana a Chiara Ferragni. Lo stilista ha definito "cheap" la fashion influencer. Un'accusa tanto irrilevante nella quotidianità di tutti noi, quanto...

Ambra Angiolini - maglia da 300 euro al concertone/ Stefano Gabbana la attacca : "È una falsona!" : Ambra Angiolini e il maglione da 400 euro al concertone: “L'Italia è allo sbando e ci preoccupiamo di questo?”, critiche per la scelta di look dell'attrice romana.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:50:00 GMT)