Steam interromperà presto il supporto a Windows XP e Vista

(Di giovedì 14 giugno 2018)ha recentemente comunicato l'intenzione di voler interrompere nel 2019 ila due sistemi operativi piuttosto datati di, XP e, sui quali saràimpossibile avviaree utilizzare i videogiochi della sua libreria.Come riporta VG24/7 infatti, dal 1° gennaionon potrà più essere avviato sui due sistemi operativi. Valve ha motivato questa scelta spiegando come le ultime, innovative funzioni di"si basano su una nuova versione di Google Chrome, che non funziona nelle versioni più vecchie di. Inoltre, le future versioni dirichiederanno delle funzionie degli update di sicurezza presenti soltanto in7 e nelle versioni successiveStando ad alcune statistiche pubblicate daa maggio del 2018, il 0,22% degli utenti ha installato il servizio suXP, mentre per quanto riguardala porzione di ...