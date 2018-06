State lontani dall’utimo OTA di Android P beta per Nokia 7 Plus | è un downgrade ad

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : che Italia giocherà in eState? Rientra Hackett - Belinelli in dubbio - Datome e Melli lontani : La stagione del Basket è entrata nel vivo, nel weekend scatteranno i Playoff Scudetto ma si sta già avvicinando l’estate riservata in parte alle Nazionali e alle Qualificazioni ai Mondiali 2019. L’Italia infatti scenderà in campo contro Croazia (28 giugno) e Olanda (1° luglio) negli ultimi due incontri della prima fase: una doppia vittoria avvicinerebbe gli azzurri alla rassegna iridata che si svolgerà il prossimo anno in Cina. Il ...