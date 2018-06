Startup italiane a Berlino | caccia a imprese tedesche

Startup italiane verso quota novemila : Il rapporto, realizzato congiuntamente da Ministero , DG per la Politica Industriale, e InfoCamere, la società informatica del sistema camerale, in collaborazione con Unioncamere, contiene numerose ...

Salute e agricoltura - G4A Milan 2018 : un progetto per le Startup italiane più interessanti e innovative : Al via la seconda edizione di G4A Milan 2018, iniziativa promossa da Bayer per individuare le startup italiane più interessanti e innovative nei settori in cui opera Bayer: Salute e agricoltura. Il programma vedrà la collaborazione di partner come IBM Italia che metterà a disposizione programmi dedicati e strumenti tecnologici per il percorso di accelerazione, oltre a startupBootCamp Foodtech, acceleratore food e agritech. Realtà imprenditoriali ...

Bankitalia spiega quante sono e dove trovano i soldi le Startup italiane. E cosa fanno : quante sono le startup in Italia? A quante persone danno lavoro e quanto valgono? A dare i numeri è Banca d'Italia che nella sua Relazione annuale analizza i dati delle aziende iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Al 31 dicembre 2017 erano 8.391 (attive per il 77% nei servizi e per il 20% nell'industria in senso stretto) coinvolgevano complessivamente circa 35.000 soci e ...

IntesaSP a Hong Kong affianca le migliori Startup italiane : Roma, 30 mag. , askanews, Intesa Sanpaolo continua nel processo di accompagnamento delle startup sui vari contesti internazionali partecipando e sostenendo, per il secondo anno consecutivo, Startit.

Che fine hanno fatto le Startup italiane a Berlino degli anni d’oro : DigItaly startup italiane a Berlino Erano circa trenta, sono sopravvissute in quattro. Sono le startup italiane fondate a Berlino tra il 2010 e il 2014 e tuttora attive o, perlomeno, acquistate e inglobate (con successo) da altre aziende. Sono Urbi, Coureon, Skysense e Spreaker (quest’ultima nata però ufficialmente a San Francisco). Il resto, se non ha chiuso ufficialmente, lo ha fatto nella pratica con la vendita della startup per pochi ...

50 Startup italiane di successo da tenere d’occhio : Nel complesso in Italia le startup e l’industria dell’innovazione non se la passano benissimo. I dati della relazione annuale 2017 sull’universo delle piccole e medie imprese innovative, presentata dal ministero dello Sviluppo economico, regalano un quadro ricco di chiaroscuri. Nel 2017 è cresciuto il numero di startup nel nostro paese. Oggi sono 7.398 (+24,5% rispetto all’anno precedente) ed è triplicato anche il numero delle pmi ...