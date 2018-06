: RT @notiveri: #Stadio #Roma, La Regione Lazio Sbugiarda la #Raggi: “Dice Bugie e Falsità”: “Quanto affermato dal sindaco #Raggi nel corso d… - garridino : RT @notiveri: #Stadio #Roma, La Regione Lazio Sbugiarda la #Raggi: “Dice Bugie e Falsità”: “Quanto affermato dal sindaco #Raggi nel corso d… - renatastortini : @virginiaraggi nella trasmissione di PORTA A PORTA hai cercato di incolpare la Regione Lazio sulle schifezze fatte… - NotizieIN : Stadio,Regione: Raggi,'bugie e falsità' -

"Quanto affermato dal sindaconon corrisponde al vero". Così laLazio, affermando di "non essere coinvolta" nell'inchiesta sui lavori dellodella As Roma:"".a 'Porta a Porta' ha detto che le "procedure urbanistiche si svolgono in". "Non un solo atto" dellaLazio "è stato acquisito,infatti, dagli inquirenti e dalla magistratura", sottolinea la."Trapela, invece, che oggetto dell'indagine sarebbe l'iter autorizzativo della Giuntadi modificare il progetto dello"(Di giovedì 14 giugno 2018)