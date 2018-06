Stadio Roma | Orfini | nomina Lanzalone con logica spartitoria

Valeriani : buon lavoro su procedura Regione Lazio per Stadio Roma : Valeriani: nessun funzionario né dirigente a nostra conoscenza che sia stato raggiunto da provvedimenti Roma – Di seguito le parole di Massimiliano Valeriani, assessore della Regione Lazio all’Urbanistica. “Sulla vicenda dello stadio della Roma non esiste nessun funzionario né dirigente a nostra conoscenza che sia stato raggiunto da provvedimenti. O a cui sia stata notificato qualcosa che riguarda le indagini a suo carico. E ...

Corruzione per lo Stadio della Roma - Lanzalone si dimette da presidente Acea. Raggi : “Partiranno querele” : «La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c’entro niente e non c’è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e la società Roma calcio sono la parte lesa. Partono oggi le querele». La sindaca di Roma Virginia Raggi parte al contrattacco dopo gli arresti per lo stadio della Roma. «I g...

Stadio Roma - Di Maio : 'Lanzalone si dimetta da presidenza Acea' | : Il vicepremier sull' inchiesta : "Chi è agli arresti domiciliari non può rimanere in quella carica". M5s capitolino: fiducia in magistratura. Raggi: "Comune, Romani e società parte lesa". Cantone: su ...

Stadio Roma - Lombardi tira in ballo Di Maio. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali , con anche Fraccaro e Bonafede, a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, ...

Inchiesta Stadio Roma - Cantone : preoccupante contesto che emerge : Roma, , askanews, - "Ho ricevuto l'ordinanza che leggerò. Certo il contesto che emerge è preoccupante, soprattutto per la mentalità da parte di alcuni di pensare che tutti i problemi continuano ad ...

Stadio Roma - Pallotta vertice con club : ANSA, - Roma, 14 GIU - All'indomani dell'apertura dell'inchiesta sullo Stadio della Roma, James Pallotta ha lasciato la Capitale per proseguire le vacanze organizzate in Italia. Il presidente della ...

Stadio Roma : Abodi - è ancora possibile : ANSA, - Roma, 14 GIU - "La nostra preoccupazione è che non prenda il sopravvento il pessimismo. Di fronte alla cronaca mi rendo conto che c'è anche questo ma sono convinto che sia possibile, seppur con grande difficoltà, intraprendere un percorso infrastrutturale nel rispetto delle regole, della legalità e ...

Stadio Roma - Bonafede : “Non commento indagini in corso. Anac? Ha ruolo fondamentale - collaboriamo” : “Riteniamo che l’Anac svolga un ruolo fondamentale. La lotta alla corruzione per noi è il punto di partenza principale per il cambiamento di questo paese. Ci sono tutte le basi per una collaborazione proficua con l’Anac e con Cantone, che ringrazio per l’impegno profuso. Lo Stadio della Roma? Non commento indagini in corso”. Così il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ai cronisti a margine della relazione ...