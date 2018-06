Stadio Roma | l’Assemblea congela il progetto | “Venuto meno rapporto fiduciario con

Stadio Roma : Lanzalone si dimette da presidente Acea. Indagato anche il sovrintendente Prosperetti : Così in una nota Acea [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] comunica le dimissioni del presidente implicato nell'inchiesta sullo ...

Stadio Roma - Raggi : "Se è tutto in regola penso che si potrà fare" : "Che fine farà lo Stadio? Non lo sappiamo. Gli atti della procedura sembrano tutti validi. Noi ci riserviamo di fare tutti gli approfondimenti. Se non ci sono irregolarità si potrà andare avanti". Lo ...

Stadio Roma - indagato anche sovrintendente Prosperetti | Raggi : "Non so progetto che fine farà" : C'è un altro indagato nell'inchiesta che riguarda il progetto del nuovo Stadio della Roma. E' il sovrintendente Francesco Prosperetti, che si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle. Intanto Parnasi: "Abbiamo lavorato per anni, 24 ore al giorno, solo per realizzare un progetto".

Stadio Roma - l'inchiesta va avanti : indagato il soprintendente Prosperetti : Il 'sistema Parnasi', le sue propaggini. I rapporti 'istituzionali', le pubbliche relazioni instaurate per cercare agganci e entrature, sopratutto nell'universo della politica. Le carte dell'indagine ...

Stadio Roma - Santanché : “M5s hanno rotto le palle con ‘onestà - onestà'”. Il conduttore : “Siamo in fascia protetta” : “Io sono garantista, sul caso dello Stadio della Roma ne faccio una questione politica. Il Movimento 5 stelle ci ha rotto le palle con ‘onestà, onestà'”. A dirlo, durante la trasmissione L’Aria che tira, in onda su La7, è Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia. Il conduttore, Francesco Magnani, l’ha interrotta, seppure ridendo: “Eh, Santanché, sono le 11”. L'articolo Stadio Roma, ...

Stadio della Roma : Lanzalone si dimette da Acea. M5s : da noi chi sbaglia paga : Le carte mettono nei guai Palozzi , FI, , Civita , Pd, e il Cinquestelle Ferrara. Tra gli indagati spunta anche il sopraintendente ai Beni culturali Prosperetti, che sbloccò il vincolo sulle tribune ...

Stadio Roma - Raggi : non so che fine farà : 20.45 "Che fine fa lo Stadio della Roma? Non lo sappiamo. Gli atti della procedura sembrano validi. Faremo gli approfondimenti del caso. Se non ci sono irregolarità si potrà andare avanti". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi ospite a Porta a Porta in onda questa sera. Lo Stadio è cosa della città di Roma,ma le procedure urbanistiche si svolgono in Regione, aggiunge Raggi. E "non ho parlato di Lanzalone con Di Maio. Smentisco che sia venuto ...

Stadio della Roma : Lanzalone si dimette da Ace. M5s : da noi chi sbaglia paga : Le carte mettono nei guai Palozzi , FI, , Civita , Pd, e il Cinquestelle Ferrara. Tra gli indagati spunta anche il sopraintendente ai Beni culturali Prosperetti, che sbloccò il vincolo sulle tribune ...

Stadio Roma - Parnasi e Malagò parlarono anche di quello del Milan : 'Dalle conversazioni di maggior rilievo emerge chiaramente una stretta relazione tra Malagò e Parnasi, i quali interloquiscono tra loro anche di questioni inerenti la progettualità relativa allo ...

Stadio Roma - Di Maio : “Per Lanzalone ‘premio’ presidenza Acea? Un grande equivoco”. Poi si rifugia nel silenzio : “Si può dare la guida di una grande partecipata come Acea come ‘premio‘? Questo è tutto un grande equivoco”, ha tagliato corto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, dopo le polemiche per quanto da lui dichiarato sul caso Lanzalone, l’avvocato e consulente legato al M5s, che ha lasciato l’incarico di presidente dell’azienda Romana dopo essere finito ai domiciliari in merito ...

Stadio Roma : Lanzalone si dimette da presidente dell'Acea. Parnasi : 'Mai commesso reati'. Indagato il sovrintendente Prosperetti : IL sovrintendente Francesco Prosperetti , che si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle, è Indagato nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. Secondo la Procura l'ex ...

NUOVO Stadio Roma - PARNASI ARRESTATO/ Ultime notizie : Lanzalone si dimette - Prosperetti indagato : NUOVO STADIO ROMA. 9 arresti fra cui Lanzalone e PARNASI, il patron Pallotta: “Se non si fa più vendo la società”. Il presidente giallorosso minaccia la cessione del club(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:58:00 GMT)

Stadio della Roma : indagato Prosperetti - Soprintendente Speciale del Mibact : E' un altro nome di peso a cadere nella rete dell'inchiesta. Si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle - Sullo Stadio della Roma piovono inchieste, oltre all'acqua fuori ...

Congelato il progetto del nuovo Stadio della Roma. Indagato anche il sovrintendente Prosperetti : Dopo gli arresti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma, il progetto per la costruzione del nuovo stadio dell'As Roma è stato Congelato. Il dipartimento Urbanistica del Campidoglio, infatti, ha inviato una lettera alla società costruttrice Eunova per chiedere chiarimenti dopo l'arresto del costruttore Luca Parnasi, che di Eurnova è il presidente. A prendere le redini aziendali probabilmente subentrerà un ...