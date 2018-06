Stadio Roma | in arrivo un curatore Cantone | «Servono regole per lobby»

Stadio : Raggi - città e As Roma parte lesa : ANSA, - Roma, 14 GIU - "La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e ...

Stadio Roma - Di Maio chiede le dimissioni di Lanzarone : Dopo quasi 24 ore di silenzio, Luigi Di Maio ha affrontato il delicato tema degli arresti di ieri mattina in relazione allo Stadio della Roma e lo ha fatto nel corso della sua partecipazione a Radio RTL 102.5.Poche parole per il vicepremier, che mette le mani avanti e difende la sindaca Virginia Raggi, non coinvolta direttamente nell'inchiesta:Ci hanno infettati? Il vero tema è come reagisce la politica quando succedono queste cose. Ho visto ...

Stadio della Roma - è stato Alfonso Bonafede a portare Luca Lanzalone nel M5S : E' panico nel Movimento 5 Stelle per quanto sta accadendo sul futuro Stadio della Roma . Perchè l'inchiesta tocca , ancora una volta, l'amministrazione capitolina guidata da Virginia raggi. E perchè ...

Codacons : Ricorso per bloccare subito lo Stadio della Roma : Roma – Domani alle 12 si terrà la conferenza sul caso dello Stadio annunciata da Codacons, insieme al Tavolo della Libera Urbanistica. “Un nuovo Ricorso urgente al Tar del Lazio- annuncia il Codacons in un comunicato- per bloccare subito il progetto dello Stadio della Roma. A seguito delle gravi irregolarità e dei reati emersi dall’inchiesta della Procura di Roma”. “I fatti emersi dall’indagine della ...

Stadio della Roma - Pierfrancesco Maran : "La normalità è non farsi corrompere" : "Mi fa molto piacere che sia chiaro a chiunque entri nel mio ufficio che non vi è spazio alcuno per proposte improprie". Lo scrive Pierfrancesco Maran, assessore Pd all'Urbanistica di Milano, all'indomani dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma che ha visto finire in manette nove persone.Maran, stando a quanto emerso dalle intercettazioni raccolte nel corso delle indagini, avrebbe infatti rifiutato un tentativo di ...

Stadio della Roma - come spiegare agli elettori che gliel’hanno fatta sotto il naso? : Allo scadere dei termini di presentazione per le osservazioni al progetto dello Stadio della Roma (12 giugno) e a meno di 24 ore dell’annuncio della sindaca Virginia Raggi, che twittava «Lo Stadio a Tor di Valle è sempre più vicino, non perdiamo tempo”, è arrivata la notizia dei sedici indagati e dei nove arresti, tra politici e imprenditori (tra i quali Luca Parnasi e il presidente di Acea e consulente del M5s Luca Lanzalone) ...

Stadio di Roma - Di Maio : "Lanzalone deve dimettersi" : Nel mirino del capo politico M5s il numero uno dell'Acea, ai domiciliari dopo l'inchiesta. La capogruppo in Regione, Roberta Lombardi: "Lanzalone è stato portato dai capi del movimento che si occupavano degli enti locali".

Stadio della Roma - l'assessore di Milano Maran : "Ho rifiutato una casa. Ma dovrebbe essere normale" : In un post su Facebook: "Felice che molti abbiano ritrovato fiducia nella politica". Nelle intercettazioni sull'inchiesta Romana la notizia che avrebbe rifiutato un appartamento dal gruppo dell'imprenditore Luca Parnasi

Stadio Roma - Di Maio : 'Lanzalone si dimetta da presidenza Acea' - : Il vicepremier sull'inchiesta: "Chi è agli arresti domiciliari non può rimanere in quella carica". E aggiunge: "Da noi chi sbaglia paga". Il M5s della Capitale esprime fiducia nel lavoro della ...

Stadio Roma - Di Maio : "Lanzalone si dimetta da presidenza Acea" : Stadio Roma, Di Maio: "Lanzalone si dimetta da presidenza Acea" Il vicepremier sull'inchiesta: "Chi è agli arresti domiciliari non può rimanere in quella carica". E aggiunge: "Da noi chi sbaglia paga". Il M5s della Capitale esprime fiducia nel lavoro della magistratura Parole ...

Roma - bufera sullo Stadio : tangenti a esponenti di M5s - Pd e Fi. Soldi anche a Onlus vicina alla Lega : Arrestate 9 persone compreso l'imprenditore Parnasi, proprietario dei terreni dell'ex ippodromo di Tor di Valle, e il presidente di Acea, Lanzalone.16 gli indagati. Di Maio: 'Chi sbaglia deve pagare' -...

Arresti Stadio Roma - Pallotta : “il progetto continui” : “Siamo rattristati e costernati dalle notizie e dagli Arresti di questa mattina. Come categoricamente affermato dalla Procura, l’AS Roma non c’entra nulla. Ora ci aspettiamo che il progetto venga portato avanti, senza significativi ritardi”. Così il presidente della Roma, James Pallotta, in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club giallorosso. “Inoltre, contrariamente a quanto riportato da alcuni, gli Arresti ...

Stadio Roma - Di Maio : "Lanzalone si deve dimettere" : Il vicepremier, ministro e leader dei 5 stelle: "Dobbiamo fare subito il daspo per i corrotti". E Centinaio: "Finanziamenti alla Lega? Mai sentito parlare"

Stadio della Roma - l'assessore che ha detto no risponde su Fb. Così Maran : "Sommerso dai messaggi. Ma dovrebbe essere normale" : Nel post: "Felice che molti abbiano ritrovato o confermato la loro fiducia nella politica". Nelle intercettazioni sull'inchiesta Romana la notizia che avrebbe rifiutato un appartamento dal gruppo dell'imprenditore Luca Parnasi