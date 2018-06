Stadio Roma | il dossier rischia la sospensione | arriva un commissario

Stadio Roma - domani gli interrogatori dei 9 arrestati. Parnasi verrà sentito a MIlano : Sono fissati per domani gli interrogatori di garanzia per i nove arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. L'atto istruttorio dell'imprenditore Luca Parnasi si svolgerà a MIlano ...

Stadio Roma - il sistema Parnasi : 'Per fare lo stadio paghiamo tutti' : C'è un unico metodo per gestire progetti diversi, che vanno dallo stadio della Roma all'aspirazione di realizzare anche quello del Milan. Il metodo del giovane e rampante Luca Parnasi, che uno stretto ...

Stadio Roma - in arrivo un curatore. Cantone : 'Servono regole per lobby' : Il dipartimento Urbanistica del Campidoglio, dopo gli arresti di ieri nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, ha inviato una lettera alla società costruttrice Eunova per chiedere ...

Inchiesta Stadio Roma - Cantone : contesto che emerge è preoccupante : Roma, 14 giu. , askanews, - "Ho ricevuto l'ordinanza che leggerò. Certo il contesto che emerge è preoccupante, soprattutto per la mentalità da parte di alcuni di pensare che tutti i problemi ...

Stadio della Roma - l’assessore milanese Maran che rifiutò la casa da Parnasi : “Questa è e deve essere la normalità” : Gli emissari di Luca Parnasi si erano presentati nel suo ufficio convinti di riuscire ad addolcirlo, secondo l’accusa. Ma, lo raccontavano loro stessi, se n’erano tornati nella Capitale “come i Romani che vanno a Milano nei film”. Perché lui, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del Comune guidato da Beppe Sala, aveva risposto loro: “Qui non funziona così”. Adesso, a ventiquattr’ore dagli ...

Stadio Roma : in arrivo curatore. Raggi : 'Noi parte lesa'. Di Maio : 'Lanzalone lasci' : Il giorno dopo gli arresti per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, il M5s fa i conti con le inevitabili polemiche. La capogruppo in consiglio regionale del Lazio, ...

Sulla vicenda Stadio della Roma la sindaca Raggi annuncia querele : Roma, 14 giu. , askanews, La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale oggi che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il comune, i ...

Luca Parnasi - chi è il palazzinaro arrestato a Roma/ Stadio Tor di Valle - amicizia con Salvini e il caso Maran : Chi è Luca Parnasi, il "palazzinaro" arrestato per corruzione a Roma sul progetto del nuovo Stadio a Tor di Valle. La biografia, l'amicizia con la Lega di Salvini e il caso-casa di Maran(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Stadio : Raggi - città e As Roma parte lesa : ANSA, - Roma, 14 GIU - "La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c'entro niente e non c'è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e ...

Stadio Roma - Di Maio chiede le dimissioni di Lanzarone : Dopo quasi 24 ore di silenzio, Luigi Di Maio ha affrontato il delicato tema degli arresti di ieri mattina in relazione allo Stadio della Roma e lo ha fatto nel corso della sua partecipazione a Radio RTL 102.5.Poche parole per il vicepremier, che mette le mani avanti e difende la sindaca Virginia Raggi, non coinvolta direttamente nell'inchiesta:Ci hanno infettati? Il vero tema è come reagisce la politica quando succedono queste cose. Ho visto ...