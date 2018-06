Stadio Roma | il Campidoglio valuta lo stop immediato al progetto

Arresti Stadio Roma - Malagò : “club non coinvolto” : “Per quanto riguarda il discorso sportivo, una cosa che mi sembra assolutamente certificata è che non c’è nessun coinvolgimento a nessun titolo né della società, né dei suoi legali rappresentanti in tutta questa storia. È un elemento molto molto importante e significativo”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riguardo gli Arresti legati al progetto dello Stadio di Tor di Valle. Quanto al merito dei provvedimenti ...

Stadio della Roma - ecco il metodo Parnasi : «Faccio Ostia e dopo incasso su Tor di Valle» - I nomi dell'inchiesta : «Siamo andati lì dall'assessore a fare una figura... cioè proprio sembravamo i Romani quelli sai dei centomila film che hai visto? I Romani a Milano...Peggio di Totò», racconta a un'amica uno degli ...

Roma - ultimo Stadio. Indagine per corruzione : 9 arresti - dossier in bilico : Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', con Parnasi, sono stati arrestati alcuni dei suoi più stretti collaboratori , che devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla commissione ...

Corruzione per lo Stadio della Roma - arrestato anche il genovese Lanzalone | : Sei persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari: fra loro anche l’avvocato genovese, presidente di Acea

Bufera Stadio Roma - ipotesi dimissioni di Lanzalone da Acea : Bufera stadio Roma, ipotesi dimissioni di Lanzalone da Acea Bufera stadio Roma, ipotesi dimissioni di Lanzalone da Acea Continua a leggere L'articolo Bufera stadio Roma, ipotesi dimissioni di Lanzalone da Acea proviene da NewsGo.

Nuovo Stadio della Roma - i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto : Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto Continua a leggere L'articolo Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto proviene da NewsGo.

Stadio Roma - il sistema Parnasi : «Per fare lo stadio paghiamo tutti» : C?è un unico metodo per gestire progetti diversi, che vanno dallo stadio della Roma all?aspirazione di realizzare anche quello del Milan. Il metodo del giovane e rampante Luca...

Stadio Roma - il sistema Parnasi : 'Per fare lo stadio paghiamo tutti' : C'è un unico metodo per gestire progetti diversi, che vanno dallo stadio della Roma all'aspirazione di realizzare anche quello del Milan. Il metodo del giovane e rampante Luca Parnasi, che uno stretto ...

Inchiesta Stadio Roma : «E se trovo suoi messaggi?». Lanzalone imbarazza il M5S : «Oddio, fammi vedere se ho scambiato qualche WhatsApp con lui. Niente, meno male». Il gioco più diffuso tra i deputati 5 Stelle è il check del cellulare, per verificare di non essere stati contagiati ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 giugno : La retata del cambiamento. Stadio Roma : nei guai M5S - Lega & C : L’inchiesta – Il nuovo impianto dell’As Roma “Paghiamo tutti per costruire il nuovo Stadio” Parnasi e i suoi “associati per delinquere”: sei in cella. Le intercettazioni: “Spenderò un po’ di soldi sulle elezioni” di Valeria Pacelli Diversi in che senso? di Marco Travaglio La retata Romana porta la questione morale nel cuore dei due partiti che hanno appena dato vita al governo: i 5Stelle e la Lega. E questa è la vera novità ...

Stadio Roma - il sistema Parnasi : «Per fare lo stadio paghiamo tutti» : C?è un unico metodo per gestire progetti diversi, che vanno dallo stadio della Roma all?aspirazione di realizzare anche quello del Milan. Il metodo del giovane e rampante Luca...

Stadio Roma : «Il consigliere della Raggi asservito ai Parnasi». Terremoto sulla giunta : Dal costruttore l'avvocato Lanzalone, fedelissimo della sindaca, ha avuto consulenze «inutili» per 100 mila euro per velocizzare il progetto. I pm: «Sono mazzette. I due hanno chiesto a Bisignani di intervenire sulla stampa per cambiare articoli sgraditi». Nei guai anche il dem Civita, uomo di Zingaretti: «Parnasi, mi assumi mio figlio?»

Nuovo Stadio Roma - 9 arrestati : c'è anche Parnasi/ Malagò : "Roma non coinvolta nell'indagine" : Nuovo Stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari: si autosospende dal M5s Ferrara, il capogruppo di Roma(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 23:37:00 GMT)

Stadio Roma - nuova inchiesta per corruzione sul progetto. Anche uomini M5s - Pd e Fi tra gli arrestati : Nove arrestati, sedici indagati dalla Procura di Roma. Tra i destinatari della custodia cautelare, il consigliere regionale Palozzi di Forza Italia, l'imprenditore Parnasi, il presidente di Acea ...