Stadio Roma | Abodi | è ancora possibile

Stadio Roma - Pallotta vertice con club : ANSA, - Roma, 14 GIU - All'indomani dell'apertura dell'inchiesta sullo Stadio della Roma, James Pallotta ha lasciato la Capitale per proseguire le vacanze organizzate in Italia. Il presidente della ...

Arresti Stadio Roma : Lombardi tira in ballo Di Maio - Fraccaro e Bonafede. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, da ieri agli Arresti. La sindaca ...

Stadio Roma - Bonafede : “Non commento indagini in corso. Anac? Ha ruolo fondamentale - collaboriamo” : “Riteniamo che l’Anac svolga un ruolo fondamentale. La lotta alla corruzione per noi è il punto di partenza principale per il cambiamento di questo paese. Ci sono tutte le basi per una collaborazione proficua con l’Anac e con Cantone, che ringrazio per l’impegno profuso. Lo Stadio della Roma? Non commento indagini in corso”. Così il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ai cronisti a margine della relazione ...

I grillini contro la Raggi sullo Stadio della Roma : “L’avevamo detto” : Roma. “Esca dal Movimento cinque stelle, non ha mai dato nessun contributo al grande lavoro svolto dal nostro gruppo consiliare. Assenteista in Aula e in commissione, spesso aggressiva. E’ tutto meno quello che dovrebbe rappresentare un consigliere del M5s”. Con queste parole lo scorso marzo Paolo F

Stadio della Roma - congelato l'iter del progetto : La sindaca di Roma Virginia Raggi non è coinvolta in modo diretto nell'inchiesta che ieri mattina ha portato all'arresto di 9 persone in relazione alla costruzione dello Stadio della Roma - lo abbiamo precisato anche qui - ma la stampa non lo avrebbe sottolineato a dovere e oggi Raggi ha annunciato di essere in procinto di far partire le querele nei confronti di chi ha sostenuto il contrario:La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono ...

Cantone : "Evitare una retromarcia sulle norme in materia di appalti". Sullo Stadio di Roma : "La mentalità di chi vuole ungere le ruote" : Roma - In Italia la corruzione è forte, resiste, non accenna a fermarsi. Raffaele Cantone - che in Parlamento definisce i corrotti un 'male assoluto', come già Sergio Mattarella - spiega che le ...

Stadio della Roma - il Pd alla finestra : Roma. E’ il giorno in cui scoppia il caso “Stadio della Roma”, con nove arresti (tra gli altri: Luca Lanzalone, presidente Acea scelto da Virginia Raggi; Luca Parnasi, costruttore; Adriano Palozzi, vicepresidente di FI del consiglio regionale e Michele Civita, consigliere regionale pd ed ex assessor

Stadio Roma - Cantone : “Preoccupante - c’è chi si fa ungere ruote”. E rilancia : “Regolamentare rapporto tra politica e lobby” : “L’inchiesta e gli arresti sullo Stadio della Roma? Il contesto che emerge è preoccupante, soprattutto per la mentalità di alcuni di pensare che tutti i problemi possano essere risolti ‘ungendo’ le ruote” . Così il presidente di Anac, Raffaele Cantone, a margine della relazione annuale dell’Anticorruzione. Per poi aggiungere: “La cosa drammatica è che c’è qualcuno che se le fa ‘ungere’, ...

Inchiesta Stadio Roma - Cantone : contesto che emerge è preoccupante : Roma, 14 giu. , askanews, 'Ho ricevuto l'ordinanza che leggerò. Certo il contesto che emerge è preoccupante, soprattutto per la mentalità da parte di alcuni di pensare che tutti i problemi continuano ...

Stadio della Roma - Daniela Santanchè : 'Il M5s ci ha rotto le palle con l'onestà' : ...del nuovo Stadio della Roma e sullo scandalo della corruzione e rimprovera al Movimento Cinque stelle la campagna mediatica fatta puntando tutto sull'onesta e sull'accusa alla vecchia classe politica ...

Il traguardo di Fabrizio Moro all’Olimpico di Roma - dalle feste del santo allo Stadio : “Tra alti e bassi ho suonato ovunque” : Il concerto di Fabrizio Moro all'Olimpico di Roma in programma sabato 16 giugno è il segno della svolta di una carriera costruita a piccoli passi con molta fatica, impegno maniacale nella scrittura e nella produzione dei dischi e dei live. Un sogno per il cantautore Romano di San Basilio, nato e cresciuto in un quartiere popolare capitolino con la passione per la musica ma la necessità di far quadrare i conti. A dargli la possibilità che gli ...

Stadio Roma : arriva curatore - stop iter : 13.09 Dopo gli arresti di ieri nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma,il Dipartimento capitolino all'Urbanistica ha chiesto lumi alla ditta costruttrice Eurnova, arrestato il titolare Parnasi. A prendere le redini aziendali probabilmente sarà un curatore e andranno vagliati gli atti dell'opera. Questa procedura di fatto congela l'iter del progetto. "Rassegna stampa vergognosa, Roma e As Roma sono parte lesa. Oggi partono le querele", ha ...

Stadio Roma - il dossier rischia la sospensione : arriva un commissario : Non sarà facile evitare rallentamenti o, peggio, lunghe sospensioni al dossier Stadio della Roma. A 24 ore dagli arresti che hanno scosso la Capitale, si fa strada l'ipotesi che il Campidoglio decida ...

Stadio Roma - domani gli interrogatori dei 9 arrestati. Parnasi verrà sentito a MIlano : Sono fissati per domani gli interrogatori di garanzia per i nove arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. L'atto istruttorio dell'imprenditore Luca Parnasi si svolgerà a MIlano ...