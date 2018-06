Stadio di Roma | Di Maio | Lanzalone deve dimettersi

Stadio della Roma - l'assessore di Milano Maran : "Ho rifiutato una casa. Ma dovrebbe essere normale" : In un post su Facebook: "Felice che molti abbiano ritrovato fiducia nella politica". Nelle intercettazioni sull'inchiesta Romana la notizia che avrebbe rifiutato un appartamento dal gruppo dell'imprenditore Luca Parnasi

Stadio Roma - Di Maio : "Lanzalone si dimetta da presidenza Acea" : Stadio Roma, Di Maio: "Lanzalone si dimetta da presidenza Acea" Il vicepremier sull'inchiesta: "Chi è agli arresti domiciliari non può rimanere in quella carica". E aggiunge: "Da noi chi sbaglia paga". Il M5s della Capitale esprime fiducia nel lavoro della magistratura Parole ...

Roma - bufera sullo Stadio : tangenti a esponenti di M5s - Pd e Fi. Soldi anche a Onlus vicina alla Lega : Arrestate 9 persone compreso l'imprenditore Parnasi, proprietario dei terreni dell'ex ippodromo di Tor di Valle, e il presidente di Acea, Lanzalone.16 gli indagati. Di Maio: 'Chi sbaglia deve pagare' -...

Arresti Stadio Roma - Pallotta : “il progetto continui” : “Siamo rattristati e costernati dalle notizie e dagli Arresti di questa mattina. Come categoricamente affermato dalla Procura, l’AS Roma non c’entra nulla. Ora ci aspettiamo che il progetto venga portato avanti, senza significativi ritardi”. Così il presidente della Roma, James Pallotta, in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club giallorosso. “Inoltre, contrariamente a quanto riportato da alcuni, gli Arresti ...

Stadio Roma - Di Maio : "Lanzalone si deve dimettere" : Il vicepremier, ministro e leader dei 5 stelle: "Dobbiamo fare subito il daspo per i corrotti". E Centinaio: "Finanziamenti alla Lega? Mai sentito parlare"

Stadio della Roma - l'assessore che ha detto no risponde su Fb. Così Maran : "Sommerso dai messaggi. Ma dovrebbe essere normale" : Nel post: "Felice che molti abbiano ritrovato o confermato la loro fiducia nella politica". Nelle intercettazioni sull'inchiesta Romana la notizia che avrebbe rifiutato un appartamento dal gruppo dell'imprenditore Luca Parnasi

Roma - bufera sul nuovo Stadio. 9 arresti e 16 indagati : 9 arresti e 16 indagati è il bilancio dell'inchiesta dei carabinieri sul nuovo stadio della Roma che vede implicati trasversalmente persone vicine al Movimento 5 Stelle, esponenti di Forza Italia e ...

Arresti Stadio Roma - Malagò : “club non coinvolto” : “Per quanto riguarda il discorso sportivo, una cosa che mi sembra assolutamente certificata è che non c’è nessun coinvolgimento a nessun titolo né della società, né dei suoi legali rappresentanti in tutta questa storia. È un elemento molto molto importante e significativo”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riguardo gli Arresti legati al progetto dello Stadio di Tor di Valle. Quanto al merito dei provvedimenti ...

Stadio della Roma - ecco il metodo Parnasi : «Faccio Ostia e dopo incasso su Tor di Valle» - I nomi dell'inchiesta : «Siamo andati lì dall'assessore a fare una figura... cioè proprio sembravamo i Romani quelli sai dei centomila film che hai visto? I Romani a Milano...Peggio di Totò», racconta a un'amica uno degli ...

Roma - ultimo Stadio. Indagine per corruzione : 9 arresti - dossier in bilico : Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', con Parnasi, sono stati arrestati alcuni dei suoi più stretti collaboratori , che devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla commissione ...

Corruzione per lo Stadio della Roma - arrestato anche il genovese Lanzalone | : Sei persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari: fra loro anche l’avvocato genovese, presidente di Acea

