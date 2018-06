Stadio della Roma | l' assessore che ha detto no risponde su Fb Così Maran | Sommerso

Stadio della Roma - ecco il metodo Parnasi : «Faccio Ostia e dopo incasso su Tor di Valle» - I nomi dell'inchiesta : «Siamo andati lì dall'assessore a fare una figura... cioè proprio sembravamo i Romani quelli sai dei centomila film che hai visto? I Romani a Milano...Peggio di Totò», racconta a un'amica uno degli ...

Corruzione per lo Stadio della Roma - arrestato anche il genovese Lanzalone | : Sei persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari: fra loro anche l’avvocato genovese, presidente di Acea

Nuovo Stadio della Roma - i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto : Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto Continua a leggere L'articolo Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto proviene da NewsGo.

Stadio Roma : «Il consigliere della Raggi asservito ai Parnasi». Terremoto sulla giunta : Dal costruttore l'avvocato Lanzalone, fedelissimo della sindaca, ha avuto consulenze «inutili» per 100 mila euro per velocizzare il progetto. I pm: «Sono mazzette. I due hanno chiesto a Bisignani di intervenire sulla stampa per cambiare articoli sgraditi». Nei guai anche il dem Civita, uomo di Zingaretti: «Parnasi, mi assumi mio figlio?»

Stadio della Roma sotto inchiesta : 9 arresti - c'è anche Parnasi : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiciliari) per il nuovo Stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono l'imprenditore Luca Parnasi, in carcere insieme a cinque...

La brutta storia del nuovo Stadio della Roma - in sintesi - : Roma, 13 giu. , askanews, I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Roma nei confronti di 9 persone per un'associazione per delinquere 'finalizzata recita una ...

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione. Pallotta minaccia di tornare a Boston L'AUDIO : nove arresti e 16 indagati. Il nuovo Stadio della Roma rischia di impantanarsi nell'inchiesta della Procura di Roma su una presunta corruzione nell'ambito della variante del progetto licenziato nel ...

Dagli arresti per lo Stadio della Roma alla crisi con la Francia. Di cosa parlare a cena : No alle olimpiadi del mattone, sì allo stadio di Lanzalone: la scelta ora espone la sindaca Raggi e la Giunta grillina a una situazione politicamente non sostenibile. Gli elementi destabilizzanti sono diversi. Si comincia ovviamente dall'inchiesta in sé e quindi dalle pesanti indicazioni della procu

Prima pietra o pietra tombale? Oggi il futuro dello Stadio della Roma è in bilico : Dalla Prima pietra alla pietra tombale? Quanto inciderà l'inchiesta della procura di Roma sul futuro dello stadio di Tor di Valle? È questa la domanda che si stanno ponendo in queste ore i tifosi giallorossi, ma anche molti Romani in generale, interessati a una storia che sembra maledetta e che ha riempito le pagine dei giornali degli ultimi 50 mesi. Dopo oltre quattro anni di tira e molla, di progetti scritti e riscritti, ...

Aquarius - governo e Stadio della Roma : dopo le risse sui social le botte in spiaggia? : Tra la vicenda di Aquarius, con la crisi diplomatica creata da Matteo Salvini per imporre all’Europa di affrontare collegialmente il problema dei flussi migratori usando 629 disperati bloccati in mezzo al Mediterraneo, e gli arresti di questa mattina nella Capitale, a seguito dell’inchiesta sull’ippodromo sui quali terreni dovrebbe poi sorgere il nuovo stadio della Roma, si assiste a una rissa perenne tra fazioni contrapposte ...

Stadio della Roma - Parnasi offrì casa all'assessore Maran. La risposta : "A Milano non si usa" : Gli uomini del gruppo riferiscono: "Gli abbiamo proposto un appartamento ma lui ha risposto di no dicendo che lui 'non voleva prendere per il c... chi lo ha votato'. Abbiamo fatto una brutta figura, sembravamo i Romani dei film quando vanno a Milano"

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione - anche vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio : I Carabinieri hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una ...

Parnasi - il costruttore figlio d'arte e quell'azzardo sullo Stadio della Roma : Dopo la crisi finanziaria che ha messo in ginocchio le aziende del gruppo il progetto a Tor di Valle si è trasformato nell'ultima spiaggia per il rampollo di una delle più note e potenti famiglie di imprenditori della Capitale

La storia talvolta non insegna nulla. Prendi lo Stadio della Roma : Nove arresti per corruzione ed i lavori dello stadio non sono neanche partiti. Roma, la Capitale di questo Paese, si risveglia ancora una volta senza “gli anticorpi” e soprattutto in balia di un dilagante malaffare. Se da un alto i cittadini non arrivano a fine mese, dall’altro c’è chi continua ad arricchirsi sulle spalle di opere pubbliche, grandi opere ed eventi. Ecco la risposta alla sfiducia dei cittadini, ...