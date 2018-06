Stadio della Roma | Lanzalone si dimette da Acea M5s | da noi chi sbaglia paga

Stadio della Roma : Lanzalone si dimette da Ace. M5s : da noi chi sbaglia paga : Le carte mettono nei guai Palozzi , FI, , Civita , Pd, e il Cinquestelle Ferrara. Tra gli indagati spunta anche il sopraintendente ai Beni culturali Prosperetti, che sbloccò il vincolo sulle tribune ...

Il capo degli ultrà della Juve a processo a Milano - l'accusa : "Minacce per avere i biglietti per lo Stadio" : Il reato è tentata estorsione. Loris Grancini rinviato a giudizio assieme ad altri due. La vittima sarebbe il titolare di una società che si occupa di eventi sportivi

Stadio della Roma : indagato Prosperetti - Soprintendente Speciale del Mibact : E' un altro nome di peso a cadere nella rete dell'inchiesta. Si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle - Sullo Stadio della Roma piovono inchieste, oltre all'acqua fuori ...

Congelato il progetto del nuovo Stadio della Roma. Indagato anche il sovrintendente Prosperetti : Dopo gli arresti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma, il progetto per la costruzione del nuovo stadio dell'As Roma è stato Congelato. Il dipartimento Urbanistica del Campidoglio, infatti, ha inviato una lettera alla società costruttrice Eunova per chiedere chiarimenti dopo l'arresto del costruttore Luca Parnasi, che di Eurnova è il presidente. A prendere le redini aziendali probabilmente subentrerà un ...

“Perché l’inchiesta sullo Stadio della Roma è peggio di Mafia Capitale” : "Mafia capitale aveva fatto emergere la disarticolazione delle funzioni pubbliche di una amministrazione". E ancora: "quello che emerge dall'inchiesta sullo stadio della Roma, invece, è ancora peggiore, perché pare proprio che stavolta sia tutta la città e il suo destino a essere stata consegnata nelle mani del malaffare". Paolo Berdini, ex assessore all’urbanistica della giunta capitolina ...

Scandalo Stadio della Roma - Lanzalone fuori da Acea : Roma, 14 giu. , askanews, Il presidente di Acea lascia. Lo rende noto la stessa società in un comunicato. 'In data odierna si legge l'avv. Luca Alfredo Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente ...

Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone - ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo Stadio della Roma : Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte The post Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone, ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma appeared first on Il Post.

Inchiesta Stadio della Roma : si dimette Lanzalone - pres. Acea - : Già agli arresti domiciliari in quanto coinvolto nel nuovo scandalo legato alla realizzazione della struttura a Tor Di Valle - Acea ha comunicato, con una nota, che Luca Alfredo Lanzalone ha rimesso ...

Luca Lanzalone si è dimesso dalla presidenza di Acea - dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta sullo Stadio della Roma : Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte The post Luca Lanzalone si è dimesso dalla presidenza di Acea, dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta sullo stadio della Roma appeared first on Il Post.

Stadio della Roma - Lanzalone si dimette da presidente Acea dopo gli arresti : Luca Lanzalone si è dimesso dalla presidenza di Acea dopo essere finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sullo Stadio della Roma. Lo ha comunicato la partecipata del Comune capitolino in una nota anticipando che il Consiglio di amministrazione “nella riunione del 21 giugno 2018 assumerà le opportune determinazioni al riguardo”. La possibilità di un suo passo indietro era già circolata nella serata di ...

“Dimissioni di Virginia Raggi”. Lo scandalo sullo Stadio della Roma investe politicamente la sindaca : “Quanto accaduto ieri in Città sull’opera più rilevante attualmente in fase di realizzazione è estremamente grave. La Città deve essere messa al corrente subito. Serve la massima trasparenza sulle scelte operate e suoi collaboratori. Sull’opera stadio ci siamo già espressi con il nostro voto contrario in Aula Giulio Cesare alla delibera grillina. La sindaca deve venire a riferire oggi stesso in aula e deve chiarire come ...

Lo Stadio va salvato dalle ruberie - i tifosi facciano appello alle forze sane della città : I tifosi della Roma facciano un appello a tutte le forze sane della città affinché il progetto dello Stadio dei loro sogni venga salvato, nonostante gli imbrogli e le ruberie emerse in queste ore nelle carte dell'inchiesta della Procura di Roma che sta travolgendo la giunta M5s. La magistratura faccia il suo corso, ma i tifosi e l'AS Roma, società estranea alle vicende giudiziarie, devono continuare a sostenere con forza il ...

Corruzione per lo Stadio della Roma - Lanzalone si dimette da presidente Acea. Raggi : “Partiranno querele” : «La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c’entro niente e non c’è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e la società Roma calcio sono la parte lesa. Partono oggi le querele». La sindaca di Roma Virginia Raggi parte al contrattacco dopo gli arresti per lo stadio della Roma. «I g...

Inchiesta Stadio della Roma : Lanzalone si dimette : Ol presidente dell'Acea è rimasto coinvolto nel nuovo scandalo legato alla realizzazione della struttura a Tor Di Valle - Ol presidente dell'Acea è rimasto coinvolto nel nuovo scandalo legato alla ...