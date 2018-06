SsangYong Korando - Test su strada per la nuova generazione

quattroruote

(Di giovedì 14 giugno 2018) Secondo le informazioni in nostro possesso, queste sono le prime foto spia della. La futuradella Suv coreana, attesa sul mercato nel 2019, introdurrà un design completamente rivisto, ispirandosi sia alle recenti concept sia alla sorella minore Tivoli e mandando in pensione l'attuale modello datato 2010 e recentemente aggiornato.Sotto i teli il nuovo linguaggio stilistico. Il prototipo sfoggia grandi protezioni plastiche, ma adotta già la carrozzeria definitiva, come confermato dai montanti e dalla porzione visibile del tetto. Sono completamente nascosti sia i gruppi ottici sia l'intera mascherina frontale, così come la zona del montante posteriore. I dettagli del design deriveranno in parte dalle concept più recenti, come la XAVL del 2018, introducendo così un nuovo linguaggio che evolverà l'immagine del marchio. il ...