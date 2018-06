Spread Btp Bund poco mosso a 233 punti

Btp più cari - il rendimento sale di oltre l'1% a tre anni. Ma lo Spread cala : Anche le aste di mercoledì confermano il costo più caro del debito pubblico per l'Italia. Tassi si sono rilevati in deciso rialzo nelle aste di Btp a 3,7 e 30 anni. Sono stati assegnati in totale 5,63 ...

Spread cala a 226 punti dopo asta Btp : ANSA, - ROMA, 13 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund cala a 226 punti base dopo i risultati dell'asta a medio-lungo termine del Tesoro. Il rendimento del decennale italiano è al 2,75%. 13 giugno 2018 ...

Btp - Spread su Bund e tasso 10 anni a min da inizio giugno - tasso 2... : A detta degli operatori il secondario continua a beneficiare del momento favorevole innescato dalle parole del ministro dell'Economia Giovanni Tria su euro e conti pubblici nel fine settimana e ...

Borse caute in attesa di Fed e BCE. Spread BTP/Bund ancora in calo : Teleborsa, - Partenza in frazionale rialzo per Piazza Affari in un' Europa che sceglie invece la via della cautela in vista dei meeting di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca ...

Spread Btp Bund apre in calo a 232 punti : ANSA, - ROMA, 13 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund è in lieve calo in avvio di giornata a 232 punti base rispetto ai 235 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,79%. 13 giugno ...

Spread Btp-Bund chiude a 235 punti base : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 235 punti base, poco sopra i 233 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 2,83%. 12 giugno 2018 Diventa fan di ...

ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund risale a 240 punti base, a 241, con il rendimento del decennale italiano in rialzo al 2,85%. 12 giugno 2018

ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread Btp-Bund torna sopra i 230 punti base, a 235, con il rendimento del decennale del Tesoro al 2,82%. 12 giugno 2018

Spread Btp-Bund sotto 230 dopo asta Bot : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi resta sotto i 230 punti base dopo l'asta dei Bot annuali conclusasi con pieno collocamenti e tassi in forte rialzo. Il differenziale segna 229 ...

Btp - apertura positiva - Spread su Bund scende a 233 pb : Mercato obbligazionario italiano ancora in rialzo in apertura della seduta odierna, sull'onda lunga delle rassicurazioni giunte nel fine settimana dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla permanenza del Paese nell'euro e sull'impegno del governo a tenere sotto controllo i conti pubblici.

ANSA, - ROMA, 11 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto ribasso a 233 punti base rispetto ai 268 di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,82% dal 3,12%. 11 giugno

Spread - il differenziale Btp-Bund in calo sotto i 240 punti. Borsa italiana la migliore d’Europa con le banche : La differenza di rendimento (Spread) tra i Btp italiani e i Bund tedeschi è scesa lunedì intorno ai 240 punti dopo la chiusura a 268 di venerdì sera, quando lo Spread si era allargato rispetto ai giorni precedenti. Il rendimento del titolo decennale è sceso sotto il 2,9%. Positivo anche il fronte azionario, con Piazza Affari miglior listino europeo: sfiora il 2 per cento grazie al traino delle banche a partire da Unicredit, Intesa ed Mps. ...

Spread Btp Bund apre in calo a 239 punti : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund è in ribasso in avvio di giornata a 239,4 punti base rispetto ai 268 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,...