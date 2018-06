Sono poliziotti e questa è la loro impresa | ' Erano in ipotermia e le abbiamo salvate così'

Perché i poliziotti cinesi Sono tornati a pattugliare 4 città italiane : Fino al 17 giugno, se vi trovate in una di queste quattro città italiane - Roma, Milano, Venezia e Prato - potrà capitarvi di incontrare dei poliziotti cinesi in divisa d'ordinanza accompagnati dalle forze dell'ordine italiane. Si tratta del terzo pattugliamento congiunto tra Italia e Cina, che è stato presentato il 28 maggio in piazza Navona a Roma. La missione? Supportare i ...

ROMA - ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI : BOTTINO DA 1 - 5 MILIONI/ Ultime notizie - i ladri si Sono finti poliziotti : ROMA, ASSALTO a FURGONE PORTAVALORI: vigilantes disarmati durante ritiro incasso Supermercato, BOTTINO da 1,5 MILIONI di euro. Ultime notizie.

C’è stata una sparatoria a Liegi - in Belgio : Sono morti due poliziotti e un passante - l’uomo che ha sparato è stato ucciso : C’è stata una sparatoria a Liegi, in Belgio: due agenti di polizia e un passante sono stati uccisi. Altri due poliziotti sono rimasti feriti. La persona che ha sparato – e di cui per ora non ci sono notizie – The post C’è stata una sparatoria a Liegi, in Belgio: sono morti due poliziotti e un passante, l’uomo che ha sparato è stato ucciso appeared first on Il Post.

Napoli - schiaffi e insulti al fattorino : 'I due poliziotti violenti non Sono più operativi' : 'sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi' i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi e insultano ...

I due poliziotti che a Napoli hanno schiaffeggiato un ragazzo in strada "Sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi" : "Sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi" i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi e insultano un giovane fermato dopo un inseguimento. Lo rende noto all'ANSA il questore Antonio De Iesu. Sulla vicenda è in corso un'indagine della Procura.L'aggressione - verbale e fisica - scatta verosimilmente al termine di un inseguimento in una ...

Napoli - poliziotti schiaffi e pugni a un ragazzo/ Video - "non ti sei fermato - ora Sono problemi tuoi" : Napoli, poliziotti schiaffi e pugni a un ragazzo: Video, non si era fermato all'alt. Picchiato brutalmente, è rissa in strada: agenti nella bufera, la posizione del Questore.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:30:00 GMT)