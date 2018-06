Soccorsi 48 migranti al largo di Crotone : Il pattugliatore della Guardia di finanza di stanza a Taranto "Brigadiere Greco" ha intercettato e soccorso stasera al largo di Crotone un veliero sul quale viaggiavano 48 migranti di nazionalità ...

40 migranti sono stati Soccorsi da una nave militare statunitense - che però ora non sa che farne : Nel Mediterraneo c’è un’altra situazione complicata – e finora irrisolta – che sta coinvolgendo una nave militare statunitense e 40 migranti soccorsi durante un naufragio. Mercoledì la Us Navy Trenton si è imbattuta in un naufragio: senza che l’operazione fosse The post 40 migranti sono stati soccorsi da una nave militare statunitense, che però ora non sa che farne appeared first on Il Post.

Migranti - la Corsica pronta ad aprire porto per Soccorsi ad Aquarius :

Migranti - la Corsica pronta ad aprire porto per Soccorsi ad Aquarius : Il presidente dell'Assemblea di Corsica, l'indipendentista Jean-Guy Talamoni, ha proposto tramite un tweet di fornire all'Aquarius, con 629 Migranti a bordo, l'accoglienza in uno dei porti dell'isola. ...

Aquarius - Bonino : “Renzi barattò i Soccorsi per la flessibilità - Salvini per i voti. La priorità è salvare quei migranti” : “Renzi ha barattato i soccorsi in cambio della flessibilità sui conti. Salvini per qualche voto in più”. Ha idee molto precise l’ex ministro degli Esteri Emma Bonino sulla vicenda dei migranti a bordo della Aquarius finiti in balia di una contesa diplomatica e geopolitica che chiama in causa Italia, Malta ed Europa. C’è Malta che risponde picche alla richiesta di farsene carico, perché “a gestire l’operazione è Roma”, anche se ...

Sull'Aquarius 629 migranti : "Soccorsi 6 diversi gommoni" : Non c'è che dire. Con altri 629 immigrati raccolti in mare in diverse operazioni di recupero e soccorso, per i quali si chiede un approdo in Italia, l'estate 2018 inizia col botto. Quella di ieri è ...

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta Soccorsi ai migranti. Conte : 'Siamo soli'. Inviati medici. Salvini chiude i porti : ... il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo', ammonisce l'Unhcr, mentre il 'timore' di Msf è che 'ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al ...

Aquarius - l'Italia accusa Malta che non presta Soccorsi alla nave dei migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si...

Medici senza frontiere : Soccorsi dalla nave Aquarius 629 migranti : Roma, 10 giu. , askanews, Una notte 'estremamente intensa nel Mediterraneo centrale: ora a bordo della nave Aquarius ci sono 629 persone, tra loro 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne ...

Migranti - 629 Soccorsi al largo della Libia da diverse imbarcazioni : Seicentoventinove Migranti sono stati salvati al largo della Libia da mercantili, imbarcazioni della guardia costiera italiana e dalla nave Aquarius della Ong Sos Méditerranée, che ha poi preso a ...

