Smartphone e tablet | mai ai bimbi sotto i due anni L' appello lanciato dai pediatri

Smartphone e tablet - l'appello dei pediatri : "Ecco l'uso corretto per i vostri bambini" : No a Smartphone e tablet prima dei due anni, durante i pasti e prima di andare a dormire. Tra le altre linee guida, viene raccomandato di limitarne l'uso a massimo un'ora al giorno nei bimbi tra i 2 e i 5 anni e al massimo...

Divieto Smartphone e tablet ai bambini prima dei 2 anni : cosa dicono i pediatri italiani : E' giusto o meno dare uno smartphone e tablet ai bambini? Esiste un limite minimo di età entro il quale i dispositivi tecnologici non possono essere utilizzati dai piccolissimi? Finora sulla scottante questione regnavano solo regole personalizzate, quelle di genitori più o meno attenti alla controversa tematica. Ora, al contrario è la Società italiana pediatria con un documento pubblicato sull'Italian Journal of pediatrics e presentato a Roma ...

Maturità 2018 - Smartphone e tablet : ecco le regole per gli studenti in vista degli esami : Le regole per gli studenti . Prosegue la fase organizzativa della #Maturità2018 , già entrata nel vivo con l'emanazione dell'Ordinanza annuale lo scorso 2 maggio che rappresenta una sorta di 'manuale ...

I migliori caricabatteria solari per Smartphone e tablet : Non ha avuto neanche il tempo di essere presentata, che una versione modificata dell’iPhone X sta già facendo il giro del mondo. I motivi sono due: prima di tutto il prezzo e poi le funzioni. iPhone X Tesla, questo il nome, rilegge il portabandiera di Apple aggiungendo al telefono una scocca con dei pannelli solari integrati. Prodotta dalla russa Caviar, una specialista in prodotti tecnologici di lusso, il melafonino solare parte da ben ...

Ricettazione e riciclaggio tablet e Smartphone - 4 arresti a Napoli - : Sgominata una banda dedita al furto e alla rivendita di dispositivi elettronici. Nel registro degli indagati anche 19 clienti accusati di Ricettazione

Smartphone e tablet rubati - scoperto laboratorio clandestino : 5 misure cautelari : I carabinieri della compagnia di Casoria al culmine di articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli hanno dato esecuzione a Napoli e Venezia a un'Ordinanza di Custodia ...

TrenDevice Days : 6 giorni di grandi sconti su Smartphone e tablet ricondizionati : ... per ogni ordine effettuato dal 9 al 14 Maggio, l'azienda destinerà 2 euro per una speciale raccolta fondi che servirà a piantare alberi in Italia e nel resto del mondo. È un importante progetto che ...

Amazon : ecco il nuovo browser per Smartphone e tablet Android Video : Tra le innumerevoli applicazioni, sul PlayStore di Android [Video]da oggi ne troveremo una in più: si tratta del browser di #Amazon e si chiama ''Internet''. Gli sviluppatori affermano che l'applicazione è leggera, veloce e non costituisce un rischio per i dati personali degli utenti che lo utilizzano. Intanto, possiamo subito verificare che effettivamente l'applicazione pesa pochissimo, addirittura inferiore ai 2 MB. Il design del browser è ...