Skoda Kodiaq - Record al Ring per la nuova RS

quattroruote

: La #Skoda #Kodiaq RS è la Suv a sette posti più veloce di sempre al #Nürburgring - quattroruote : La #Skoda #Kodiaq RS è la Suv a sette posti più veloce di sempre al #Nürburgring - SkodaItalia : Ai posti di partenza! La pilota Sabine Schmitz ha guidato il nuovo ŠKODA KODIAQ RS sul famoso circuito Nürburgring… - SKODAScandola : Ai posti di partenza! La pilota Sabine Schmitz ha guidato il nuovo ŠKODA KODIAQ RS sul famoso circuito Nürburgring… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) 9 minuti, 29 secondi e 84 centesimi, tanto è bastato a Sabine Schmitz per completare un giro del Nürburgcon laRS. Il nuovo tempo, fatto segnare con un modello di serie, ha così permesso alla sport utility, come anticipato nelle scorse ore, di conquistare il titolo di Suv a sette posti più veloce del Nordschleife.Cuore biturbo diesel. Laversione RS dellasarà svelata al pubblico a ottobre durante il Salone di Parigi per poi essere commercializzata nelle settimane successive all'apertura della kermesse transalpina. Come inizialmente ipotizzato, dentro al cofano dellaRS i tecnici dellahanno montato lo stesso 2.0 BiTDI già visto sulla Volkswagen Passat e capace di 240 CV: per il momento, tuttavia, la Casa boema non ha confermato la coppia del biturbo diesel che sulla segmento D tedesca raggiunge i 500 Nm. Oltre al propulsore la Suv ...