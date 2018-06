Sir Conad | finalmente la firma di Lanza c' è | ' Perugia | arrivo! '

Sir Conad - Sirci a tutto campo : 'Anzani resta - Zaytsev ' : A Sottorete, trasmissione in onda ieri in tarda serata su Tef Channel, Gino Sirci , presidente della Sir Safety Conad Perugia, ancora in preda all'entusiasmo permi successi della squadra, ha fatto il ...

Sir Safety Conad Perugia - accolti dalle istituzioni per celebrare il Triplete : Sir Safety Conad Perugia, accolti dalle istituzioni per celebrare il Triplete Perugia " Grande accoglienza istituzionale questa mattina per la Sir Safety Conad Perugia, squadra "pigliatutto" in Italia ...