eurogamer

: Shuhei Yoshida rassicura i fan: 'nuove esclusive PS4 non ancora annunciate sono già in lavorazione'. - Eurogamer_it : Shuhei Yoshida rassicura i fan: 'nuove esclusive PS4 non ancora annunciate sono già in lavorazione'. - MAURONIX_ : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - PS3zone_IT : Il futuro di PlayStation 4 non sarà composto solo dai vari Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 2, Death Strandi… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) La conferenza PlayStation all'E3 2018 ha diviso i fan, tra coloro cherimasti entusiasti della qualità dellemostrate nel corso dell'evento e coloro che invecestati delusi dall'assenza di novità e grandi sorprese sul palco.Nel corso di una intervista concessa a Jagat Review, il presidente dei Worldwide Studiossi è potuto esprimere sulla questione rivelando che Sony ha più di un asso nella manica per il futuro. "Se la domanda è se esistono titoli PS4 in sviluppo nonannunciati, sì, esistono", ha dichiaratonel corso dell'intervista.Alle prese con un'importante discrezione lanciata dallo stesso presidente, l'intervistatore ha poi insistito sull'argomento ricevendo un'ulteriore conferma, anche seha poi avvertito di non poter parlare in maniera più approfondita di questi titoli. Insomma, anche se non hanno calcato il palco della ...