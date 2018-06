Shopping | 4 domande da porsi sempre

dilei

: Mentre gli altri uscivano a prendere un drink, a chiacchierare o a fare shopping, io, come se mi sentissi una sempl… - CinziaCounselor : Mentre gli altri uscivano a prendere un drink, a chiacchierare o a fare shopping, io, come se mi sentissi una sempl… - OT_ilblog : @rioconcierge @Reartwo @bancaditalia In entrambi paesi si ricorre allo stesso metodo con alcune domande uguali e le… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Non ci sono dubbi che dedicarsi allosia una delle attività preferite da noi donne. È un momento di pausa, di relax, un modo per dedicarci a noi stesse e per trascorrere qualche piacevole ora con le amiche, la sorella o la mamma. Ma a volte capita di lasciarsi prendere un po’ la mano e acquistare abiti o accessori d’impulso, per poi ritrovarseli nell’armadio ancora nuovi a distanza di mesi. Oggi vorrei parlarti delle 4daprima di comprare qualcosa: le risposte ti aiuteranno a risparmiare evitando di comprare prodotti che non useresti.: le 4che ti aiuteranno Nel momento in cui entriamo in un negozio siamo sottoposte a continue tentazioni che potrebbero mettere a dura prova il nostro budget. Senza contare che molti acquisti effettuati d’impulso restano inutilizzati in qualche ripiano polveroso dell’armadio o ...