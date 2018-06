Sfida a Disney per la Fox | Comcast offre 65 miliardi in contanti

wired

(Di giovedì 14 giugno 2018)entra a gamba tesa nel (complicato) matrimonio frae 21st Century Fox. In particolare per quel che riguarda gli asset televisivi e cinamatografici del colosso di Rupert Murdoch. L’affare da 52,4di dollari dovrebbe portare alla casa di Topolino tutto – dai Simpson a Hulu, da Sky a Fx Networks o National Geographic, fino a Star India – tranne Fox Broadcasting, Fox News, Fox Business, Big Ten Network e il cavo sport FS1. L’offerta di, gigante telco che già controlla Nbc Universal, è di 65di dollari. In. Gli azionisti di Fox otterrebbero, dunque, 35 dollari per azione. L’obiettivo è mandare all’aria l’accordo di cessione raggiunto fra Fox e il gruppo guidato da Bob Iger, che ha già in pancia brand come Pixar, Marvel e Lucasfilm – un babelico meccanismo in cui rientra anche la partita Sky – con una carta che vale il 19% in più rispetto a ...