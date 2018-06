Spagna-Portogallo - Sergio Ramos : 'Sembra un funerale - ma ci giochiamo la Coppa del Mondo' : Sembra si essere a un funerale, ma ci giochiamo la Coppa del Mondo". RUSSIA 2018, TUTTI I VIDEO

Spagna : Sergio Ramos - ora voltiamo pagina : Domani affrontiamo la nazionale campione d'Europa, abbiamo molto rispetto per loro è una delle squadre più forti del mondo ma ho piena fiducia nella nostra squadra. Siamo in un buon momento, siamo ...

Spagna : Sergio Ramos - ora voltiamo pagina : ANSA, - ROMA, 14 GIU - "Dobbiamo voltare pagina il prima possibile. Lopetegui è stato parte di questo Mondiale dalle qualificazioni. La Spagna deve essere superiore a qualsiasi cosa. Prima ci ...

Mondiali 2018 Russia - Sergio Ramos apre le porte della propria stanza nel ritiro della Spagna : VIDEO : ... uno da sempre noto, e tra i calciatori più vincenti di sempre, che recentemente ha però alzato l'asticella fino a diventare uno dei personaggi più chiacchierati di tutto il mondo dello sport , e non ...

Salah torna a parlare : la risposta a Sergio Ramos ed il racconto dell’uscita dal campo in finale di Champions : Mohamed Salah ha parlato del ben noto fallo di Sergio Ramos nei suoi confronti, intervento che gli è costato la finale di Champions League Mohamed Salah è stato lo sfortunato protagonista della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Il fenomeno egiziano è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un fallo commesso da Sergio Ramos nei suoi confronti. A distanza di qualche settimana, Salah è tornato a parlare ...

Sergio Ramos sbotta : 'Prima Salah - dopo Karius ora di cosa mi accuserete?' : L'infortunio alla spalla che ha messo ko Momo Salah? Colpa di Sergio Ramos. Le "papere" di Karius? Colpa di una commozione celebrale provocata da una gomitata di Sergio Ramos. Ma il difensore del Real ...

Sergio Ramos ironico : “manca solo che Firmino dica di essersi raffreddato per una goccia del mio sudore” : Le accuse nei confronti di Sergio Ramos non sono andate giù al calciatore del Real Madrid, prima polemiche sull’infortunio di Salah poi per quanto riguarda il portiere Karius. Adesso il difensore ha deciso di rispondere in modo ironico, come riporta Marca: “Per quanto riguarda Salah è stata detta una bufala, perché vedendo bene l’azione è lui che per primo mi afferra il braccio e io cado dall’altro lato, di fatto lui si ...

Karius e le papere in finale di Champions : il portiere aveva un trauma cranico dopo lo scontro con Sergio Ramos : Le due incredibili papere di Loris Karius nella finalissima di Champions League ? Potrebbero essere dovute ad un trauma cranico subito dal portiere del Liverpool dopo uno scontro con Sergio Ramos , ...

Sergio Ramos passa all’attacco contro le “scuse” del Liverpool : “ho fatto fuori tutti?” : Sergio Ramos ha parlato per la prima volta dopo la tanto discussa finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid Sergio Ramos non ci sta e dopo le numerose accuse a suo carico, risponde a tono. All’interno di un evento Mediaset, il calciatore del Real Madrid è stato interpellato in merito ai casi legati a Karius e Salah. Sergio Ramos ha risposto in modo molto diretto, scaricandosi di dosso ogni possibile colpa. “È diventato ...