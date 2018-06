Selton | «Il bello di imparare da chi è diverso»

vanityfair

(Di giovedì 14 giugno 2018) Un drink in mano, una terrazza verde, il tramonto sullo sfondo e nell’aria la musica (da Voglia d’Infinito a Piccola sbronza) dei. È, probabilmente ciò che più somiglia all’idea d’estate, a cui si può aspirare pur rimanendo nel centro di Milano. E gran parte del merito è dei tre ragazzi di Porto Alegre (Daniel, Eduardo e Ramiro), ex compagni di scuola, che, ormai una decina di anni fa, si sono rincontrati a Barcelona e hanno deciso di mettere su una band. Il resto è storia: il produttore italiano che li nota mentre cantavano i Beatles al Parc Guèll, il primo disco registrato a Milano (Banana A Milanesa, col contributo di Enzo Iannacci), il bis nel 2016 con Loreto Paradiso, che ha scandito i ritmi di un’estate, e l’ultimo album (Manifesto Tropicale) arrivato nel settembre 2017. In mezzo più di cento date (e tante altre ne verranno: qui il tour estivo) e infiniti passaggi in ...