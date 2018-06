Sedicenne suicida a Forlì | condannati i genitori | in un video li accusò di maltrattamenti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 giugno 2018) Aveva accusato i suoidi averle tolto la voglia di vivere e subito dopo si era lanciata dal tetto del liceo classico che frequentava a. Oggi per quel padre e quella madre è arrivata una condanna a tre anni e quattro mesi per il reato die cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, oltre al pagamento delle spese processuali. La corte d’Assise di Forli, presieduta da Giovanni Trerè, ha chiuso così il processo nei confronti dei coniugi per la morte di Rosita Raffoni avvenuta il 17 giugno 2014. Quel giorno la ragazza, definitva come una studentessa modello, lasciò in un messaggiosul suo telefonino e in una lettera pesanti accuse sul comportamento deitali dallo spingerla a farla finita. Quando la procura chiuse l’inchiesta il pm contestò ai due indagati le “umiliazioni” e gli “insulti” nei confronti della ...