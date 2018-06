Scandalo stadio - Di Maio non va a Porta a Porta - il Pd lo attacca. Raggi : su di me accanimento : Luigi Di Maio dà forfait: stasera non sarà lui l'ospite a Porta Porta . Al suo posto la sindaca Virginia Raggi . 'Di Maio annulla l'intervista a ' Porta a Porta ' fissata solo poche ore fa. Caso Lanzalone ...

Scandalo stadio della Roma - Lanzalone fuori da Acea : Roma , 14 giu. , askanews, Il presidente di Acea lascia. Lo rende noto la stessa società in un comunicato. 'In data odierna si legge l'avv. Luca Alfredo Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente ...

“Dimissioni di Virginia Raggi”. Lo Scandalo sullo stadio della Roma investe politicamente la sindaca : “Quanto accaduto ieri in Città sull’opera più rilevante attualmente in fase di realizzazione è estremamente grave. La Città deve essere messa al corrente subito. Serve la massima trasparenza sulle scelte operate e suoi collaboratori. Sull’opera stadio ci siamo già espressi con il nostro voto contrario in Aula Giulio Cesare alla delibera grillina. La sindaca deve venire a riferire oggi stesso in aula e deve chiarire come ...